Nodal y Cazzu pasaron un fin de semana en familia. ¿Y Ángela Aguilar?

En medios de comunicación y redes sociales se había hablado que, supuestamente, la relación de Christian Nodal y Cazzu había terminado en malos términos. De acuerdo con los rumores, el intérprete de Adiós amor le habría sido infiel con Ángela Aguilar, con quien inició un romance a las pocas semanas de haber confirmado su ruptura con la madre de su hija.

Tal fue el escándalo, que Cazzu tomó drásticas medidas. No volvió a aparecer en sus redes sociales y, además, borró todas las fotos que tenía con Nodal, así como también donde aparecía junto a su hija. Actualmente, en su cuenta de Instagram donde tiene 16 millones de seguidores, solo se registran tres publicaciones.

Nodal y Cazzu juntos, luego de su separación

Hace un mes Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron al mundo del espectáculo con su inesperado matrimonio, que todavía sigue dando mucho de qué hablar en México, Argentina y varios países de Latinoamérica.

El programa Chisme no like, conducido por el periodista Javier Ceriani reveló que el esposo de Ángela Aguilar compartió un fin de semana con su hija y su ex.

“En el rancho de Argentina, que también está ahí para supervisar la obra de las tantas casas que le dio a Cazzu, pues Nodal no ha sido mezquino con Inti, el domingo 18 de agosto, mientras salía la entrevista de Cazzu, llegaba Nodal a ver a su hija”, comenzó diciendo Ceriani en el mencionado programa.

De acuerdo con lo que dijo, ese sería su primer encuentro con Cazzu y su hija, después de su matrimonio con Ángela. “Después de casado, tiene a Inti entre sus brazos. No sé si viajó con Ángela, no sé si ella conoció a Inti. Lo que sí es confirmadísimo es que viajó a ver a Inti y se encontró con Cazzu, ellos están bien, por eso ella no habló mal en la entrevista de él. Ella fue muy inteligente y muy viva. Por alguna razón ella no habló mal de él”, dijo el periodista.

Los internautas han comentado al respecto: “está bien al final es su papá, Cazzu se merece lo mejor que sea feliz”, “la verdadera razón por la que Cazzu no habla es porque jamás ha ventilado su vida privada en los medios. Nunca ha hablado de ninguno de sus ex. No es por dinero. Cazzu tiene dinero”, “qué bueno que Nodal esté presente en la vida de su hija muy bien”, “Felicito a Cazzu, todo sea por el futuro de su hija”, “Ceriani está súper dolido que nodal fue a ver a su niña jamás hablarán mal uno del otro”, “Cazzu siempre ha sido muy sensata en dar sus declaraciones, no es solo en esta entrevista ella nunca habla mal del padre de su hija, siempre ha demostrado que quiere estar apartada de todo este escándalo”, “no es una bomba jajaja es normal que vaya a ver a su hija”, “ellos pueden casarse muchas veces y tener muchas amantes pero siempre van a tener una relación con su ex por los hijos, las otras se tienen que aguantar”.