Nodal y Cazzu borraron las fotos de su hija de redes. Esta es la delicada razón

A pesar de las diferencia entre el cantante Christian Nodal y su expareja Julieta, conocida artísticamente como Cazzu, los dos están claros en que una de las prioridades de cada uno es el bienestar de la pequeña Inti, que en septiembre próximo cumplirá un año de nacida.

Nodal y Cazzu tuvieron un romance de casi dos años que según un comunicado que dio a conocer él en sus redes terminó. Nodal lo anunció el 23 de mayo. Seguidamente menos de dos semana después reveló su noviazgo con Ángela Aguilar, a quien conoce desde hace varios años, y mes y medio más tarde, exactamente el 24 de julio pasado, estaba caminando hacia el altar con la hija de Pepe Aguilar.

Cazzu decidió mantenerse al margen de los comentarios, se apartó de las redes sociales y viajó de México, donde vivía con Nodal, a Argentina donde está junto a su pequeña y su familia. Solo ha concedido una entrevista y ha procurado ser lo más sensata posible sin enviar pullas o indirectas, incluso dijo que se hacia cargo de sus decisiones y responsabilidades.

Sin embargo hace varios días los seguidores de la pareja anotaron que en sus cuenta ha desparecido por completo la imagen de la pequeña Inti que tienen en común. Cada uno borró o archivó esas instantáneas. Esto naturalmente generó interrogante sobre los motivos que han desencadenado en eta drástica decisión.

Nodal y Cazzu eliminaron a Inti de sus redes por asuntos legales

Al parecer y según ha revelado Álex Rodríguez de ‘Siéntese quien pueda’, la razón es absolutamente legal. El periodista recordó que hay una disputa entre los padres y “tengo información de primera mano, ellos tiene un proceso legal por la manutención de los niños cuando ellos se separan y no se ponen de acuerdo sobre que foto subir ahí interviene un juez en este caos (solicita) que no suba ninguna foto”, expresó el comunicador dejando así en evidencia que hasta que no lleguen a un acuerdo ninguno puede exponer a su pequeña en el mundo virtual.

Ya había trascendido que supuestamente en el momento de la ruptura Cazzu le pidió a Nodal una pensión de 135 mil dólares por la manutención de su hija, pero a él le pareció exagerada la suma y apeló. La cuota habrían quedado en 7.000 dólares mensuales.

Otra de las versiones con las que se ha especulado es que Nodal habría apresurado su boda, justamente porque en las leyes mexicanas cuando el ex tiene otra pareja ve su cuota para su anterior familia disminuida.

