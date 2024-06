Nodal se tatuó de nuevo y le habría regalado anillo a Ángela Aguilar

No paran las noticias alrededor de la pareja más mediática del momento. La conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes este fin de semana confesaron a través de la revista Hola Américas que estaban dándose una oportunidad en el amor. La confesión por supuesto, levantó todo tipo de comentarios y memes y de paso, hizo que cibernautas recordaran antiguas publicaciones en redes o declaraciones en medios de comunicación sobre todo de Ángela, cuando era amiga del cantante y él aún estaba con Cazzu, la madre de su hija. Muchos seguidores le reprochan a la hija de Pepe Aguilar haber dado me gusta y hecho comentarios amorosos y de felicitación a fotos y videos de su ahora novio y Cazzu cuando eran pareja y luego, de igual manera cuando nació la hija de ambos, Inti, quien solo tiene ocho meses de edad.

Angela y Nodal anunciaron su romance a menos de un mes de que él haya dado a conocer que se separaba de Cazzu. Y con esta misma velocidad, ahora algunos medios mexicanos hablan de las atenciones y cortejos que Christian ha tenido con su colega. Primero se mencionó que le había regalado una cadena de una cruz, que ella habría empezado a usar antes de hacerse público el romance. La joya sería igual a la que él habitualmente usa. Hay quienes dicen que en realidad es la misma y le está permitiendo a Ángela usarla. Como sea es una señal bastante diciente teniendo en cuenta el valor que Nodal le ha dado a este accesorio.

¿Anillo y tatuaje para Ángela Aguilar?

Luego fue la conductora Penélope Menchaca quien dijo que el cantante de ‘De los besos que te dí’ le habría regalado un anillo a Aguilar. Aunque no mencionó que fuera d compromiso si ratificó lo seria que puede ir la relación para que él haya hecho este obsequio.

“Ambos estaban muy juntitos y Nodal le dio un anillo a Ángela, eso fue el martes”, expresó Menchaca, refiriéndose a el pasado 4 de junio.

“No sabemos si es anillo es de compromiso, capaz que Ángela le dijo: ‘Ay, me gusta’ y él dijo: ‘Te lo compro’”, aclaró la presentadora de Hoy Día.

Ahora y más recientemente ha trascendido que Nodal podría haberse hecho el primer tatuaje en honor a su nuevo amor. Aunque no deja claro qué tipo de figura se mandó a hacer, en las imágenes si es evidente que se encuentra en un local de tatuajes y que él está siendo atendido en su piel. El nuevo tatoo sería en el cuello y se alcanza a ver una X. No obstante no es clara. Los seguidores están atentos a mirar cuál es la figura más reciente en el cuerpo del artista.

@nodal SI ALGUIEN TE DICE QUE YO ME VOLVI UN .. DILES QUE UN KBRON Y MEDIO ❤️‍🔥 Hoy salimos mi gente!! #KBRONYMEDIO ♬ Kbron y Medio - Christian Nodal

