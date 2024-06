Nodal “presionó” a Belinda para quedar embarazada. Se filtró revelador video

La confirmación del romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha generado todo un escándalo en el mundo del espectáculo, no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica.

Christian Nodal y Ángela Aguilar

La noticia se convirtió en polémica, pues, hace menos de un mes, el intérprete de Adiós amor confirmó su ruptura con Cazzu, la mamá de Inti, su primogénita. De igual manera, se conoció que, supuestamente, hasta hace tres meses todavía seguían juntos; de hecho, la cantante argentina le dedicó un amoroso mensaje hace un par de semanas, felicitándolo por el Día del Padre.

¿Qué pasó con Nodal y Belinda?

Antes de Cazzu, Nodal sostuvo una relación con Belinda, con quien estuvo a punto de casarse. En medio de los preparativos de la boda, los artistas sorprendieron al anunciar su ruptura, una de las más polémicas de México.

En una oportunidad, el cantante le envió un contundente mensaje a la mamá de la intérprete de Luz sin gravedad. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

De acuerdo con los internautas, el ahora novio de Ángela Aguilar, es obsesivo y posesivo. Recientemente se filtró un video, que, aunque es viejo, porque data del tiempo en el que Nodal y Belinda eran novios, está causando revuelo en estos días.

En una transmisión en vivo se observa a la expareja, a oscuras, dialogando con sus seguidores. Uno de ellos dejó un curioso comentario: “préñala, Chris”. La respuesta del artista generó debate, pues, según algunos internautas, presionó a Belinda para que quedara en embarazo. “Mi amor, todo mundo quiere que te embarace”. La cantante le respondió: “Pues sí, pero todavía no”, con algunos gestos de incomodidad. “Ándale”, le insistía Nodal. “Hay que hacer las cosas bien, a la antigua. Primero necesitamos un anillo de compromiso, porque si no, cómo vamos a llegar a mi casa así, con mis papás, hay que hacer lo correcto”.

🧨- Nodal siempre tuvo un deseo obsesivo con embarazar a alguien, así como a sus otras parejas se lo ofreció a Belinda, la cual gracias a Dios no lo permitió por las siguientes razones. pic.twitter.com/2P30hssy3H — Angela aguilar (@TodayAngela) June 11, 2024

En redes sociales, han dejado todo tipo de comentarios, criticando al cantante por su actitud. “Desde la polémica relación con Belinda, se notaban maltratos físicos y psicológicos hacia la cantante”, “Nodal siempre tuvo un deseo obsesivo con embarazar a alguien, así como a sus otras parejas se lo ofreció a Belinda. Gracias a Dios ella no lo permitió”, “dominante”, “quería ser padre a como diera lugar”, afirmaron algunos internautas.