¿Nodal le mintió a Cazzu para estar con Ángela Aguilar? Video revela la verdad

Ayer, las redes sociales y los medios nacionales e internacionales se revolucionaron luego que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaran su noviazgo, dos semanas después que el cantante de Ya no somos ni seremos revelara que su relación con Cazzu, la madre de su hija, había llegado a su fin.

Nodal y Cazzu. Fotografía por: Getty Images

El artista no reveló las causas de su ruptura; sin embargo; tras su romance con la hija de Pepe Aguilar se ha rumorado que ella habría sido la tercera en discordia, aunque el propio Nodal descartó esa idea. “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”, dijo a través de sus redes sociales.

Cazzu toma radical decisión con Nodal y Ángela Aguilar

En medio de la controversia que se ha generado por la relación de los intérpretes de Dime cómo quieres, Cazzu ha estado en el ojo público. Los internautas han estado al pendiente de su reacción en redes sociales sobre lo que opina del noviazgo de su expareja y padre de su hija.

A las pocas horas de que Nodal confirmara su romance con Ángela Aguilar, la argentina publicó una historia en su cuenta de Instagram con la canción Maldición de Rosalía.

“Ay, el querer que en un momento quisiera estar loca y no querer, porque el querer causa pena, pena que no tiene fin si el loco vive sin ella”, dice una parte de la letra del tema.

Luego de eso, los internautas descubrieron que, la también cantante argentina, dejó de seguir en Instagram a Nodal y a su nueva novia. Teniendo en cuenta que Cazzu y Ángela eran amigas; de hecho, en redes sociales se dejaban amorosos comentarios.

Último mensaje de amor de Cazzu a Nodal fue hace un mes

De acuerdo con lo que se pudo conocer, Nodal y Cazzu supuestamente habían terminado hace tres meses. No obstante, el programa Hoy día reveló un video en el que, se desmentiría esa información.

Hace un mes, el cantante estuvo como invitado en el programa y la producción quiso sorprenderlo con la presencia de su entonces novia Cazzu. La artista apareció en un video dándole unas románticas palabras, deseándole, por adelantado, un feliz Día del Padre.

“Hola amor, ¿cómo estás?, te mando este mensajito para desearte un feliz Día del Padre, primer Día del Padre, así que muy especial, te amo mucho, te amamos, gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto y de parte de Inti y de mí te mandamos un beso. Te amamos”, dijo la cantante.

Debido a ese reciente mensaje, se dice que, al parecer, la relación de Nodal con Ángela Aguilar habría comenzado desde mucho antes. De hecho, la hija de Pepe Aguilar reveló que la relación no es nueva, sino que es la continuación de una historia de hace tiempo.

En redes, por supuesto, los internautas no han dudado en reaccionar. “Este en qué momento ama a Ángela, ni judas se atrevió a tanto”, “pero ahora él dice que tiene un amor de años con Ángelala‍♀️ ve a terapia Nodal, no sabes lo que quieres en la vida”, “a novia escondida le vieron la cara a Belinda y a Cazzu. Ángela no se respeta ni respeta a otras mujeres y Nodal no quiere a nadie”, “que Dios nos libre de un hombre así y de una amiga como Ángela”.