Nodal le había prometido matrimonio a cantante colombiana: “nos íbamos a casar”

En las últimas semanas, la vida sentimental de Christian Nodal ha sido uno de los temas más comentados de las redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales de Latinoamérica.

Te puede interesar: ¿Nodal le mintió a Cazzu para estar con Ángela Aguilar? Video revela la verdad

Nodal y Ángela Aguilar. Fotografía por: Cortesía

El artista terminó su relación con Cazzu, la madre de Inti, su hija, e inició un romance con su colega Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar. Aunque para muchos fue algo apresurado, los intérpretes de Dime cómo quieres han hecho caso omiso a los malos comentarios y se han mostrado muy enamorados.

Por estos días, la pareja fue captada disfrutando en el parque de Disney, en París. En las imágenes que circulan en redes, se observan tomados de la mano y abrazados recorriendo el lugar.

Shaira reveló que tenía planes de boda con Christian Nodal

Antes de Ángela Aguilar y Cazzu, Nodal sostuvo otras relaciones sentimentales que también fueron muy comentadas, entre ellas, Belinda, con quien se comprometió en mayo del 2021. El artista protagonizó un fuerte escándalo a los pocos meses, cuando anunció su ruptura con la intérprete de Luz sin gravedad.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En las últimas horas, se viralizaron unas declaraciones de Shaira, una reconocida cantante colombiana, quien hace un tiempo reveló que había tenido una estrecha amistad con el mexicano.

Fue en una pasada entrevista con el programa Lo sé todo, donde la joven santandereana dijo: “Al principio hablamos mucho y con él habíamos dicho que nos íbamos a casar en seis años. Nosotros hablábamos y teníamos mucha química”, contó. En ese momento, ella tenía 14 años y él 18.

Según lo que contó, no tuvieron una relación sentimental sino solamente una amistad, porque tenían una diferencia en los gustos. “A él le gustan mayores y a mí también me gustan mayores, ahí está el problema”, contó. De igual manera, aunque hablaban constantemente por celular, la artista colombiana añadió: “Él es muy enamorado porque me lo dijo una vez, él cada vez que tiene una novia, él piensa que con ella se va a quedar, entonces yo le dije, listo, que esté con la que quiera y después nos vemos”.

Hasta el momento, el intérprete de Adiós amor no se ha referido al respecto. De hecho, desde que anunció su ruptura con Cazzu no ha vuelto a aparecer públicamente para brindar algún tipo de declaración, fue su novia Ángela quien pidió respeto y comprensión por su relación sentimental, pues, según ella, no es nueva, sino la continuación de algo que comenzó tiempo atrás.

Usuarios en redes sociales han rumorado que, supuestamente, desde que el artista estaba con Belinda ya había iniciado con Ángela. Incluso, en un tiempo se especuló que la cantante de Bella traición no podía ver a la hija de Pepe Aguilar porque sentía que algo pasaba entre ella y su novio.