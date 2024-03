No todos odian a Piqué. Tío de Shakira lo defiende y recibe ataques

Desde que la separación de Gerard Piqué y Shakira se hizo oficial en junio del 2022 el mundo del entretenimiento está pendiente de todo lo que acontece con cada uno de ellos. Ha sido inevitable que una gran mayoría se ha solidarizado con la cantante colombiana. Ya son legendarias las veces que Piqué, siendo aún deportista del Barcelona Club, tuvo que aguantar las rechiflas en varios estadios, eso sin contar que en ocasiones le pusieron canciones de su ex.

El público en general le recriminó su relación con Clara Chía, que nació cuando él aún vivía con Shakira, incluso se dice que en la casa familiar que la artista y el deportista compartían con sus hijos se dieron encuentros clandestinos de Piqué y su entonces amante, cuando la intérprete de Ojos así estaba grabando un reality de talento en Estados Unidos.

En términos generales, lo usual es que los allegados a la colombiana no tengan buenos calificativos para Piqué. No obstante, no ha ocurrido así con Guillermo Ripoll, tío de la colombiana, hermano de doña Nidia , quien concedió una entrevista que ha sido reproducida por varios medios digitales. Allí habla de los inicios de la cantante, pero también de su opinión de Piqué.

“Es un buen papá”, tío de Shakira sobre Piqué

“[Piqué es una] persona súper agradable, muy familiar”, dijo el odontólogo de profesión acerca del jugador catalán, que conoció a Gerard. “A nosotros nos trató muy bien, con respeto y cariño. Es un buen papá, que se comunica permanente con sus hijos”.

Y revela que su sobrina, pese a todo el “show mediático y de redes sociales”. También dio a entender que muchas de las noticias que se difunden en la prensa no corresponden a la realidad, sino que los medios le añaden picante y exageraciones.

En la entrevista, también contó que él fue testigo de los inicios de la colombiana más famosa del mundo.

“‘Tío, ven y te canto, pero me das tanto [dinero]’, me decía, y me cantaba ‘Gafas Oscuras’ y otras que ella, siendo una niña, componía”, reveló Ripoll sobre sus encuentros mientras él todavía estudiaba Odontología en México y en las vacaciones se reunía con su familia.

Además, mencionó que, aunque no se ve tan seguido con ella cuando lo hacen resulta muy especial. “Cuando la persona está empezando, tú tienes el contacto más cerca. Cuando la persona va creciendo, por sus compromisos, hay un aislamiento. Pero cuando nos encontramos [Shakira y él] en Barranquilla o en Miami; o de pronto nos hacemos una llamada, es como si nos hubiéramos visto ayer”, dijo Ripoll.

El pariente de Shakira deja claro el orgullo que siente por ser parte de su familia: “Ella es una persona que ha hecho bastante por los niños y la educación. El corazón se pone muy henchido. Ella ha compartido su éxito con los niños, ha hecho colegios y ha estado pendiente de su fundación [Pies Descalzos], no la ha dejado caer y la sigue proyectando. Shakira ha logrado todo con esmero, trabajo, respeto, dedicación, me siento muy orgulloso”.

