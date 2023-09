“No sean ridículos”: Amparo Grisales se defiende de quienes la llaman gordofóbica

Yo me llamo se ha convertido en uno de los programas favoritos de los colombianos. Los imitadores, que se encuentran en la temporada actual, tienen enamorados a los televidentes que, noche a noche, están de las presentaciones de sus concursantes preferidos. Recientemente, en el concurso de imitación se presentó una polémica luego de un comentario de Amparo Grisales y del llanto de la artista que interpreta a Rosalía.

Todo ocurrió esta semana, cuando la ‘diva de Colombia’ se refirió al aspecto físico de la joven. La actriz aseguró que la concursante había subido de peso y que eso no favorecía su imitación de la cantante española. “El Malamente lo hiciste malamente (...) te me engordaste, Rosalía. Yo no sé qué te están dando de comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso”, dijo la manizalita al dar la evaluación de la presentación.

La jurado también se refirió al calzado de la cantante y dijo que este no la hacía ver esbelta. De un momento a otro, la imitadora de Rosalia empezó a llorar. “¿Qué pasó?”, le pregunto Pipe Bueno, colega de Amparo en Yo me llamo.

“Me pegó un poco con respecto a lo del peso, pero no pasa nada, tienen mucha razón, voy a trabajar en ello, solamente que me pegó”, le contestó la cantante, quien, fuera del concurso, interpreta música popular. “Es con mucho amor que te lo digo, en la escuela tienes todo para que lo hagas, para que cierres el pico con los carbohidratos (...) Hay maneras para que cuides tu salud, no te lo tomes a mal”, respondió Grisales al ver llorar a la joven.

¿Qué contestó Amparo Grisales a las críticas?

Las palabras de Amparo Grisales no cayeron bien en varios televidentes, quienes, en redes sociales, cuestionaron sus comentarios. “¿Amparo Grisales es gordofóbica? No me lo esperaba. (Sarcasmo)”, “una cosa es decir las cosas de buena manera, sin llegar a ser gordofóbica, Doña perfecta”, se lee en algunas de las críticas a la jurado de Yo me llamo.

La manizalita usó su cuenta de twitter para explicar lo sucedido.”Yo me llamo es un concurso donde se busca al doble exacto. Es por su salud y porque se sorprenderán cuando vean a La Rosalía delgada e igual a su artista favorita. Parece que ni ven el programa y no saben que decir. No se trata de fobias, no sean ridículos, también se les dice cosas hermosas. Lo que hay que decir se dice, entonces, ¿soy flacofóbica porque le digo a un participante que está muy delgado para parecerse al original y que debe subir de peso?”, cuestionó.