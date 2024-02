“No me quiero morir”: presentadora de ‘La Kalle’ sufrió impactante accidente

Laura Sarmiento, DJ y presentadora de La Kalle, sufrió el pasado 16 de febrero un grave accidente de tránsito, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por una concurrida vía de Bogotá.

Sin embargo, hasta hace pocas horas se conocieron los angustiantes detalles del siniestro. Los entregaron la comunicadora y su madre en charla con Noticias Caracol.

¿Qué le pasó a Laura Sarmiento de ‘La Kalle’?

De acuerdo con lo expuesto por la mamá de la locutora al informativo, el hecho ocurrió cuando su hija tomó un servicio de moto a través de un aplicativo digital.

Cuando Sarmiento y el conductor transitaban por la calle 80 con avenida Boyacá, a una velocidad mayor de la permitida, un vehículo de servicio público frenó en seco y los hizo chocar.

En medio de la confusión que generó el siniestro, según la mamá de la presentadora de La Kalle, el hombre que conducía la moto dejó tirada a su hija sin importarle que estaba mal herida.

“Es una situación difícil y que uno piensa que nunca le va a llegar. Lo que pasó fue tan rápido que Laura medio pudo hablarme y dijo que ‘mami me accidenté y no me quieren llevar’ (...) El señor del taxi se apiadó de ella porque se acercó a la ambulancia y prestó su SOAT. Gracias a Dios la llevaron al centro médico y se está recuperando de lesiones muy fuertes, desde la quijada hasta sus brazos”, comentó la madre de Laura Sarmiento a Noticias Caracol.

Vea también: Mile Vergara: voraz incendio consumió la casa de la actriz de ‘Chepe Fortuna’

“Yo alcancé a pedir ayuda. No sabía dónde estaba, ni qué había pasado. Cuando abrí los ojos el conductor me dijo ‘levántese, que no pasó nada’, yo le dije que no podía pararme. Entonces él se agacha, me quita el casco a las malas y ya después no lo volví a ver”, agregó la popular DJ bogotana.

¿Cómo sigue Laura Sarmiento, de La Kalle?

Según la víctima de este fuerte choque, las lesiones en su cuerpo fueron múltiples y la recuperación, que apenas empieza, es bastante dolorosa. No obstante, agradeció la segunda oportunidad que le dio la vida.

“Me duele mucho el pecho, la quijada, la cadera y los brazos. Dependo de enfermeras y de mi mamá para poder moverme. Afortunadamente, no tengo fracturas, pero sí múltiples contusiones (...) Tengo las manos abiertas, raspaduras... para moverme necesito el acompañamiento de mi madre y las enfermeras. La pierna la tengo inflamada y los senos recibieron todo el golpe del taxi. Estoy muy magullada como se dice”, afirmó Laura Sarmiento.

Te puede interesar: Murió reconocida periodista colombiana: “Nos entristece mucho tu partida”

“Yo les decía a ellos ‘por favor llévenme a una clínica, se los ruego’. Les decía ‘no me quiero morir, yo tengo un hijo’ (...) Dentro de la ambulancia yo escuché que decían ‘tocó llevarla. Llévela así’ ¡Una señora me trató tan mal! Querían deshacerse de mí rápidamente porque ya no les servía, porque no tenía SOAT”, concluyó sobre este hecho que es tema de investigación entre las autoridades.