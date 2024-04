⁠No es Andrea Valdiri: ella es Melissa Villegas, la esposa del cantante Diego Daza

Gracias a su destreza vocal y puesta en escena, Diego Daza es considerado uno de los intérpretes vallenatos más queridos y populares de Colombia. Con su talento, carisma y personalidad, el compositor y compañero de fórmula de Carlos Rueda, ha recorrido varias regiones del país, entonando algunos de sus éxitos musicales como Que beso ni que nada, La foto, Cupido, El dm, La Culpable, La borré del mapa y La soltería, por tan solo mencionar algunos.

Diego Daza y Carlos Rueda Fotografía por: Felipe Marino

¿Andrea Valdiri y Diego Daza son pareja?

Hace unas semanas, la empresaria Andrea Valdiri publicó una imagen en la que aparecía de fondo del cantante Diego Daza; muchas fueron las especulaciones que se realizaron en torno a la imagen, pues cibernautas aseguraron que el intérprete vallenato y la barranquillera eran pareja; sin embargo, el artista musical aseguró que él se encuentra felizmente casado y que entre Andrea y él tan solo existe una gran amistad.

¿Quién es la esposa de Diego Daza?

El cantante vallenato Diego Daza se encuentra felizmente casado con Melissa Villegas, a quien conoció por algunos amigos en común. Según lo conocido, el interés se dio en primera medida por parte del cantante, quien se acercó a la barranquillera durante una de sus presentaciones.

Después de dicho evento, Daza le regaló una mascota llamada Samantha y al día siguiente le pidió que fuera su novia. “Al comienzo de la relación me llamaba por videollamada, la primera canción que me dedicó fue Hola qué tal, me la tocaba en guitarra, diciéndome que él era mi novio y que siempre me pusiera bonita para él”, aseguró Villegas en medio de una entrevista para El Heraldo.

Cabe mencionar que, el también ingeniero industrial y la psicóloga unieron sus vidas ante Dios en septiembre de 2019, pues la pareja dio el sí, acepto, en una pequeña e íntima ceremonia religiosa.

Melissa y Diego tienen dos hijos, Matías Daza, quien nació en abril de 2020, durante la pandemia del COVID-19. Dos años después, en mayo de 2022, Diego Daza se convirtió en padre por segunda vez, cuando su esposa dio a luz a su hija María Belén.