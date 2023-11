“No entiende”: Juanes ‘regañó' a su esposa por creer que fue a pasear a los Grammy

En la noche del 16 de noviembre se realizó la versión número 24 de la entrega de los premios Grammy Latinos en Sevilla, España. Los artistas colombianos fueron los grandes protagonistas de la noche, pues fueron quienes se llevaron, en su mayoría, los galardones de las principales categorías evaluadas por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Juanes fue uno de los artistas nacionales que puso el nombre de Colombia. El paisa ganó en la categoría de Mejor Álbum Pop Rock con su disco Vida Cotidiana. El cantautor, quien en el momento de recibir el famoso gramófono pronunció unas emotivas palabras, también envío, a través de sus redes sociales, un mensaje de agradecimiento a la Academia. “Qué alegría tan inmensa. Gracias Latin Grammy”.

Los amuletos de la suerte de Juanes en los Grammy Latinos

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Juanes compartió varios de los momentos que vivió en el continente europeo, entre ellos, un par de divertidas conversaciones que tuvo con su esposa Karen Martínez, ‘la chechi’, o, como a él le gusta decirle, Cecilia, segundo nombre de la cartagenera.

En una de las charlas que tuvo la pareja, y que Juanes decidió compartir en su cuenta de Instagram, el músico confesó, entre risas, que la actriz era su amuleto de la suerte. “Mi amuleto, primero es usted, porque imagínese que uno diga ‘no, no, no’, me mata Cecilia, y segundo es este que es una espada que me prestó Dante. Antes de salir de casa me dijo: ‘papá, te voy a dar esto para que te dé mucha suerte’, y ahí lo traje y nos va a dar mucha suerte, seguro”, dijo el ganador del Grammy.

‘La discusión’ de Juanes y su esposa, Karen Martínez

A ese video, compartido en las historias de Instagram del intérprete de La camisa negra, se sumó otro, donde Juan Esteban Aristizábal, nombre de pila del cantante, ‘regañó’ a su esposa por no entender que él no iba a los Grammy a pasear.

“Tengo un problema el berraco (...) Lo que pasa es que Cecilia piensa que yo vengo a pasear a los premios Grammy. Yo no vengo a pasear, yo tengo que trabajar, tengo que calentar la voz, tengo que dormir bien para poder cantar. Yo no vengo aquí a pasear, pero ella no, ella cree que soy Juan Esteban el que vive en la casa. No, no, no, no. Yo soy Juanes, hijuepu*, fucking Juanes. Cecilia no entiende, yo soy fucking Juanes”, dijo mientras ambos reían.

“A ver, él cree que yo soy cualquiera y no, yo no soy cualquiera, yo soy la Chechi, no soy Cecilia, soy la Chechi. Es más, soy Karen, ahí se las dejo”, agregó Martínez, quien no se quedó atrás del sermón de su esposo.