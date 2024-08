“No cocinan”: Roberto Cano hizo fuerte acusación a dos participantes de MasterChef

El pasado sábado se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en el que Roberto Cano fue elegido por los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina, como el nuevo eliminado del programa culinario de RCN.

El actor, quien era considerado uno de los cocineros más fuertes de la competencia, sorprendió con su repentina salida. Los televidentes no dudaron en expresar su descontento con la decisión de los chefs. “Roberto ganaste más admiración que nunca de todo el mundo”, “eres un gran, pero gran cocinero... Tenías que estar entre los 5 mejores, incluso en la final”, “fuiste y será un participante muy bueno y fuerte”, “aun sigo pensando cómo es posible que un plato tan hermoso como el de Roberto le haya dado la salida del programa”.

Tras su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’, el actor Roberto Cano no se guardó nada y reveló quiénes de sus excompañeros no merecen estar en la competencia. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Qué dijo Roberto Cano sobre Dominica Duque y Franko Bonilla?

Luego de su salida, el actor respondió varias preguntas sobre su participación en MasterChef Celebrity. Entre lo que dijo, aseguró que Dominica y Franko no merecen estar en la competencia, pues, para él, no cocinan bien y menos en el punto el que está el reality.

“Se quedan dos personas que realmente no cocinan muy bien, que son Franko y Dominica, ellos no son muy buenos hasta este punto”, reveló. De la misma manera, cuando le preguntaron quién merecía delantal negro y a quién le ayudaban más desde el balcón reiteró el nombre de la presentadora, quien ahora es pareja de Alejandro Estrada.

Algunos internautas estuvieron de acuerdo con su opinión, mientras que otros expresaron que era envidia porque él no había podido llegar más lejos en la competencia. “Si Dominica no sabe nada, hay que decirle cómo hacer todo”, “Bravo, Roberto así es sin pelos en la lengua”, “se nota que le dolió la eliminada, tranquilo es una competencia y en una competencia todo puede pasar. Hasta el más malo mejora y los buenos se confían”, “es más incómodo ver a Franko y a Dominica todavía sin merecerlo y sacando a los mejores como tú”, “se han ido buenos cocineros y quedan los que no se desempeñan bien en la cocina o sea Franko y Dominica”.

Aprendizaje de Roberto Cano en ‘MasterChef Celebrity’

Su salida de la competencia lo hizo reflexionar sobre lo aprendido en el reality, más allá de conocer más secretos para las diferentes preparaciones.

“Aprende uno muchas cosas en MasterChef Celebrity y aprende uno muchas cosas mucho más allá de la cocina, creo que de las enseñanzas más fuertes que le quedan a uno en MasterChef Celebrity no so de cocina son para la vida, para aprender a soltar, para aprender a entregar, para aprender a ser generosos”, dijo a través de sus redes sociales.