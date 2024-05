¿Nieto de Diomedes Díaz padece de trastorno? Una de sus hijas prendió las alarmas

Betsy Liliana Díaz, quien hace parte del grupo de 26 hijos reconocidos de Diomedes Díaz, despertó preocupación en horas recientes al hablar sobre la salud de Emmanuel, su primer hijo. Y es que, debido a una publicación que hizo en Instagram, dio a entender que el pequeño padece del trastorno del espectro autista (TEA).

Betsy Liliana Díaz, hija de Diomedes Díaz. Fotografía por: Instagram Betsy Liliana Díaz

¿Nieto de Diomedes Díaz es autista?

Ante la confusión que generó Betsy Liliana, la periodista se pronunció de nuevo en redes sociales y aclaró lo que sucede con su bebé de 2 años y medio.

“Me preguntaron cómo sabía que Ema tenía trastorno de autismo, pero yo respondí a otra pregunta, la de cómo sabía que iba a ser un varón (...) Y no, Emmanuel no padece de este trastorno, es un niño súper normal y organizado. Sí, está en la compleja etapa de los terribles dos años, pero es un niño súper sano”, explicó la hija de Diomedes Díaz.

“Hace algunas semanas apoyamos el día del autismo en el jardín de Ema, porque tiene varios compañeritos con esta condición, a quienes acogemos y amamos muchísimos, pero él no la tiene. Aquí vengo entonces a hacerles la aclaración porque andaba corriendo y respondiéndoles las preguntas”, agregó Betsy Liliana, quien recibió fuertes críticas por las palabras que utilizó al referirse de los niños con diagnóstico de TEA.

¿Betsy Liliana Díaz se divorció de su esposo?

Desde hace tiempo que la también creadora de contenido es foco de atención entre sus seguidores por cuenta de su aparente ruptura matrimonial. Y es que, desde hace tiempo, se dice que se separó de Evelio Escorcia, el papá de su hijo.

En su momento, la mujer aseguró que no estaba en la obligación de responder ese tipo de preguntas sobre su vida privada, y advirtió que no le gusta “alimentar el morbo de la gente”.

“Lo único que tengo por decir es que estoy súper tranquila, el día que me sienta preparada para hablarles de este tema, lo haré. Pero, por este momento, me gusta mucho cuidar mi vida privada por mi bebé, por mi hijo, entonces mi gente no le siga alimentando el morbo a este tipo de temas y no pregunten cosas que a la final ustedes saben las respuestas”, expresó la hija de Diomedes Díaz.

Ante la falta de confirmación de la ruptura entre Betsy Liliana y Evelio, quienes borraron sus fotos juntos en redes sociales, sus seguidores continúan especulando y haciendo preguntas.