Nicole Betancur, exnovia de Feid, se refirió a críticas por Karol G: “no soy así”

El pasado viernes, Karol G y Feid sorprendieron al mundo del espectáculo al aparecer juntos, tomados de la mano y muy sonrientes, confirmando así lo que tanto se venía rumorando desde hace varios meses: sí son novios.

Te puede interesar: Pelea de Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint en ‘MasterChef’: “no es frentera”

Karol G y Feid. Fotografía por: Instagram

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha hablado al respecto, todo parece indicar que los artistas están muy felices juntos; incluso, ‘La Bichota’ ha sido indiferente a todas las indirectas que Anuel AA le ha lanzado últimamente, pidiéndole que vuelvan.

Más noticias de Karol G ¿Qué le pasó a la hermana de Karol G? : “no quiero generar lástima” Verónica Giraldo, hermana de Karol G, tuvo un nuevo episodio de depresión y rompió en llanto en sus redes sociales. ¿Qué le pasó? Leer aquí: ¿Qué le pasó a la hermana de Karol G? : “no quiero generar lástima” Anuel le pidió de nuevo a Karol G que vuelvan: “deja ese tipo ya” No supera a ‘La Bichota’. Anuel AA sigue insistiendo en enviarle mensajes a Karol G para que retomen su relación. Esto le dijo. Leer aquí: Anuel le pidió de nuevo a Karol G que vuelvan: “deja ese tipo ya”

¿Qué pasó con Nicole Betancur, exnovia de Feid?

Por estos días, uno de los temas que más se ha hablado en redes sociales y medios de comunicación, es un video que publicó en su cuenta de TikTok Nicole Betancur, expareja sentimental del Ferxxo. El clip se convirtió en tendencia porque allí la joven popularizó un audio que dice: “mi amor, la verdad usted se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos”. Aunque no tenía nombres propios, muchos internautas asociaron ese mensaje como si fuera una indirecta para el cantante por su nueva relación sentimental con la intérprete de Mañana será bonito. Por ese motivo, la generadora de contenido recibió múltiples críticas en sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Nicole Betancur respondió a críticas en redes

Cansada de los malos comentarios, Nicole Betancur apareció en sus redes con un nuevo video, esta vez aclarando lo que realmente sucedió con el TikTok que publicó. “Me he dado cuenta que en los últimos dos días he estado en los medios de comunicación y más que defenderme o hablar de un tema en específico, quería hacer un video por este motivo: me pone muy triste saber que medios de comunicación tan importantes se presten para fomentar el odio hacia una persona, y más con información completamente falsa”, comenzó diciendo.

Luego, aseguró que no solo ha sido víctima de malos comentarios, sino que también recibió amenazas. De igual manera, aclaró que ella no se estaba refiriendo ni a Feid ni a Karol G, y que solo se trataba de uno de los típicos videos que publica desde el 2020. “Hasta amenazas he recibido por esta información completamente falsa donde aseguran y afirman que yo he hablado mal de una persona, que yo quiero tirarle odio cuando los que me siguen y me conocen desde hace mucho tiempo saben que no soy así y no fomento el odio hacia nadie, no lo comparto”.

@nicolebta1 No fomenten el odio, con informacion falsa🫀 aca solo hay buenos deseos para los demas, de resto es ver lo que quieren ver. ♬ original sound - NIKOLE

¿Qué dijo Nicole Betancur sobre Karol G y Feid?

En el mismo clip, la joven aprovechó para referirse a Karol G y Feid, afirmando que no tiene nada en contra de ellos. “Nunca me había pronunciado sobre este tema, es la primera y última vez que lo voy a hacer. Yo con esa persona terminé hace dos años y el único sentimiento que tengo hacia él es mucho amor y gratitud. Hacia su única pareja lo único que puedo tener es mucha admiración de mujer a mujer, entonces les pido mucha más conciencia, prestarle más atención a lo importante, verificar la información, ver más allá y no dejarse llevar por todo esto que lo único que quiere causar es polémica y daño”.