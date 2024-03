Video: Nataly Umaña y Melfi se volvieron a besar románticamente, ¿y su matrimonio?

Sin duda alguna, La casa de los famosos Colombia es una de las producciones más comentadas y vistas de la televisión nacional; pues noche a noche, los colombianos a través de sus redes sociales manifiestan su punto de vista respecto a las diversas situaciones que suceden entre los participantes.

Puedes leer: ¿Carla Giraldo envió pulla a Cristina Hurtado? Dejó polémico mensaje en redes

La casa de los famosos Fotografía por: aRCHIVO

Video: Nataly Umaña y Melfi se volvieron a besar

Hace unos instantes, la cuenta de Instagram de Entretenimiento RCN compartió un video en el que Nataly Umaña y Melfi se encuentran charlando muy cariñosamente en una de las habitaciones de La casa de los famosos Colombia, momentos antes se marchasen a dormir. En este se puede observar a la pareja muy coqueta mientras conversan acerca de la situación que se ha venido presentando entre ambos.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, volvió a ocurrir lo que fue catalogado como un error hace unos días, Nataly Umaña y Melfi se dejaron llevar por sus sentimientos y se besaron románticamente; hecho que desató nuevamente una ola de comentarios por parte de los cibernautas, quienes se preguntan a qué está jugando la actriz.

Te puede interesar: ¿Participante de ‘La casa de los famosos’ está embarazada? Crecen los rumores

“No darle pena, viéndola su suegra, su mamá, quién sabe si toda la familia”, “Y eso que en las entrevistas adoraba y amaba al esposo. Imagínate si hizo eso en un mes no quiero imaginar lo que hizo a los 16 años”, “Ella es muy buena actriz. Finge estar arrepentida para que no la juzguen, pero en realidad no siente ningún dolor o vergüenza” y “No, qué asco, qué vergüenza esa señora. Irrespeto el matrimonio ante toda Colombia y Dios. La verdad que ojalá el marido, la deje”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido la publicación.

Cabe mencionar que, en episodios anteriores de La casa de los famosos Colombia, la actriz Nataly Umaña aseguró que se sentía mal consigo misma; pues anhelaba ver a su esposo para saber cómo marchaban las cosas en el mundo real y, por supuesto, para conversar acerca de lo que ha sucedido en el programa con su compañero.

¿Alejandro Estrada ingresa a La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Alejandro Estrada, esposo de la reconocida actriz, el domingo pasado, 03 de marzo, aseguró en medio de una de las galas que estaría dispuesto a ingresar al programa como invitado especial; sin embargo, primero debía poner sobre la mesa algunas condiciones o reglas.