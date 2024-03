Nataly Umaña y Alejandro Estrada: la insólita razón por la que no se habían separado

En días recientes, el país fue testigo de la ruptura entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada, quienes pusieron fin a su matrimonio de 12 años en plena emisión de La casa de los famosos.

Según quedó en evidencia, la separación entre la pareja de actores se produjo a raíz del romance que la tolimense sostiene con Miguel Melfi, su compañero en el reality show del canal RCN.

Nataly Umaña, Miguel Melfi y Alejandro Estrada. Fotografía por: Instagram y archivo

Separación entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada ¿Qué pasará con sus perros?

En medio de todo lo que debe resolverse durante un divorcio, los seguidores de Umaña y Estrada se preguntan qué pasará con las mascotas que tienen en su hogar.

Cabe recordar que los actores no tuvieron hijos, así que adoptaron un perro y una gata que se convirtieron en su adoración.

Según Nataly Umaña, sobre este tema ya existe un acuerdo con Alejandro Estrada y, al parecer, está todo claro. Lo que sorprendió en su relato fue cuando contó que, por uno de los animales, no se habían separado todavía.

“Eso ya lo habíamos hablado. Yo me quedo con Thiago porque él no quiere quedárselo. Y sobre la gatita, él siempre me dejó en claro que es suya. Parte de que nos separábamos era porque yo no quería dejar a la gatita”, aseveró.

“Si es difícil así, imagínate en serio con bebés. Desde que él me conoció yo le dije que no quería ser mamá y él lo respetó. Fue algo hablado (...) El mundo está muy loco y me da pesar con una criatura”, agregó Nataly Umaña.

¿Nataly Umaña se daría una oportunidad con Miguel Melfi?

Los integrantes de La casa de los famosos no han desaprovechado la oportunidad para interrogar a sus compañeros sobre su romance. Tal y como ocurrió hace poco, cuando le preguntaron a la tolimense si se daría una oportunidad con el panameño.

Sin embargo, la respuesta que entregó Nataly Umaña a sus compañeros dejó sorprendido, incluso, al mismo Miguel Melfi.

“¡Obvio nunca!”, dijo la actriz de El cartel de los sapos entre risas, a lo que su compañero hizo un gesto de asombro y agregó un poco decepcionado: “Uy, parece que terminamos”.

Teniendo en cuenta que la respuesta de Nataly Umaña se conoció días antes de su ruptura con Alejandro Estrada, ahora queda esperar