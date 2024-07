¿Nataly Umaña tiene nuevo novio? Así respondió a vidente que lo aseguró

En días recientes, una astróloga y vidente fue invitada al programa Lo sé todo, en el cual aseguró que Nataly Umaña, cuya vida sentimental generó gran revuelo durante su participación en La casa de los famosos, le siguió los pasos a Alejandro Estrada y encontró un nuevo amor.

“Ella está en un periodo de total inestabilidad, nos dice una cosa, piensa otra y está haciendo otra cosa diferente. Ella tiene un proceso de mucha inestabilidad emocional y muchas veces ella se ha llegado a cuestionar si está viviendo un proceso de bipolaridad (...) Está saliendo con un hombre blanco de entre 30 a 35 años; es una persona que vive en México, de ojos oscuros. No es Melfi, pero no hay futuro con esta persona”, expresó Juliana Suaza ante las cámaras del programa.

Nataly Umaña respondió si ya tiene novio

Por medio de sus historias de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos respondió a Juliana Suaza, a la que calificó de “charlatana”, pues aseguró que las palabras de la vidente no son ciertas.

“Ahora resulta que saben más unas cartas sobre mi relación sentimental, sobre como estoy emocionalmente (...) ¿Cómo así que yo estoy saliendo en México con un hombre blanco, de 30 a 35 años?, preséntenmelo por favor, porque yo no estoy saliendo con nadie. Me parece demasiado abusivo y que se atrevan a hablar sobre como estoy emocionalmente”, expresó Nataly Umaña con una evidente molestia.

“No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho y no pongan hechos en mi vida que no existen. No sean irresponsables ¡Así no es! (...) Qué decepción con la gente irresponsable, como usted señora. Me parece que es una charlatana ¡Usted es una charlatana! Qué tristeza de la gente que va donde usted para usted los confunda y les diga mentiras”, agregó la tolimense de 41 años.

Seguidores de Nataly Umaña también se pronunciaron en redes sociales y la respaldaron con decenas de comentarios, como: “Me parece terrible que esas personas ganen dinero por hablar sobre lo que ni saben sobre los demás”, “de todas maneras, si tuviera un nuevo novio eso solo le importa a ella” y “a muchos se les volvió costumbre decir lo primero que se les viene a la cabeza para ser noticia”.