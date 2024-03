Nataly Umaña reveló la verdadera razón de su ruptura con Alejandro Estrada

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos, Alejandro Estrada sorprendió a Nataly Umaña con su visita, la más esperada por todos los colombianos, luego de la mediática relación de la actriz con Miguel Melfi dentro del reality de convivencia.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada, su esposo. Fotografía por: Instagram Nataly Umaña

¿Por qué Alejandro Estrada y Nataly Umaña se separaron?

Días después del estreno de La casa de los famosos, Nataly Umaña comenzó un romance con Melfi, que fue muy mal visto por los televidentes, pues la actriz estaba casada con Alejandro Estrada.

De acuerdo con algunas de las palabras que dijo en varias conversaciones, su relación con su esposo estaba mal y esa fue una de las razones que la impulsó a participar en el reality de convivencia de RCN.

No obstante, cuando el actor ingresó a la casa y la enfrentó, aseguró que le habían sorprendido sus palabras, dando a entender que no sabía por qué ella había dicho eso.

Una vez Alejandro salió de La casa de los famosos, Nataly aprovechó el espacio para explicar los verdaderos motivos que la llevaron a comenzar un romance con Melfi que terminó ocasionando su divorcio. “Siempre era ‘vamos a luchar’. Las cosas se iban cayendo, yo estaba amargada, no estaba feliz, él es un bacán, es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Yo sabía lo que estaba haciendo, él no es feliz conmigo, él se iba para el trabajo, triste, deprimido, él merece ser feliz y yo también”, dijo la actriz.

De igual manera, aclaró que las cosas no se terminaron precisamente por un tercero, sino porque con el paso de los años, su amor se transformó al punto de convertirse en los mejores amigos. “Con el tiempo nos la llevamos tan bien que nos volvimos los mejores amigos y desde hace algunos años dije: ‘ma, estoy con mi mejor amigo’, y se empiezan a perder un montón de cosas. Yo soy la mujer más reservada y esto no lo hablaba ni siquiera con mi mejor amiga. Nuestra relación fue muy bonita y siempre decíamos que íbamos a luchar”.

Al final, aseguró: “nunca fue un tercero, fue de desgaste de relación, estoy tranquila, fui genuina”.