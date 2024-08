Nataly Umaña reveló acuerdo que tenía con Alejandro: “no me gusta ser mantenida”

La separación de Alejandro Estrada y Nataly Umaña ha sido una de las más comentadas de la farándula en Colombia, pues se dio luego del polémico escándalo que protagonizó la actriz durante su participación en La casa de los famosos, donde inició un romance con Miguel Melfi, estando casada con el exparticipante de MasterChef Celebrity.

Ese triángulo amoroso fue muy comentado en redes sociales, donde los internautas “no le perdonaron” a Umaña que le haya sido infiel a Alejandro, después de 12 años de matrimonio.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña.

¿Qué acuerdo económico tenían Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Durante su matrimonio, los actores convivieron con un acuerdo económico, que, en su momento, era ideal para los dos. En una reciente entrevista para el podcast 4usinfiltros, Umaña se refirió a los ‘no negociables’ que tenía en su relación con su ex, entre ellos, ese ‘pacto’.

“Vamos 50/50 desde un comienzo y así fue y son códigos, tratos. En mi caso se hace ‘wow es que me siento importante, productiva’, así lo puedo hacer porque nunca me ha gustado ser mantenida”, afirmó.

De igual manera, aseguró que, cuando lo hicieron, a ambos les pareció oportuno: “No está mal, porque desde que sea un acuerdo, un pacto, y ninguno de los dos lo sufra, está perfecto, pero de repente llega un momento, en donde de mi parte digo ‘quiero sentirme más consentida’”.

Algunos internautas estuvieron de eso con las palabras de la actriz: “a las mujeres nos gusta sentir que estamos con alguien que nos proteja y nos cuide ya llega el momento en que dices si yo me doy todo es mejor estar sola, y esa fue la decisión que tome”, “ella no cometió un error ella hizo eso como grito de libertad nunca juzgues a nadie🇨🇴”, “es que 50/50 en dinero y 90/10 en aseo y niños no aguanta”, “50/50 jamás puede ser una regla de un matrimonio. Siempre he sido una mujer independiente, pero no hay nada más sexy que un hombre proveedor y que resuelve”, “todo depende a lo que se dediquen los dos, esta vida es larga algunas veces será 50 a 50 otras, 70,30″.

¿Nataly Umaña tiene nuevo novio?

Tras su separación, se ha rumorado que la actriz ya tendría una nueva pareja sentimental; sin embargo, en varias oportunidades ha desmentido esa información. Recientemente, publicó en su perfil de Instagram una imagen donde dejó claro que está soltera: “en celibato sí llevamos un montón”.