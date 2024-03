Nataly Umaña retó al cantante que aseguró haber sido su amante: “Muestre fotos”

El romance que tuvo Nataly Umaña con Miguel Melfi en La casa de los famosos, y que produjo su ruptura con Alejandro Estrada, generó miles de reacciones entre el público colombiano. Incluida la de un cantante que aseguró haber sido amante de la actriz.

Su nombre es Marcos Alexandro Di Nunzio, artísticamente se hace llamar Markiller, y por medio de redes sociales afirmó que, hace algunos años, tuvo una aventura con la tolimense de 38 años, aun cuando ella estaba casada: “Según ella, estaba soltera cuando salía de roce conmigo por Guatapé”.

Nataly Umaña negó a Markiller

Ahora que la actriz quedó eliminada de La casa de los famosos y regresó a la realidad, brindó su primera entrevista al programa Buen Día Colombia. Allí no dejaron pasar la oportunidad y le preguntaron por su supuesto amorío con Marcos Alexandro Di Nunzio.

Por sorpresa para muchos, Nataly Umaña dijo que desconocía la existencia de Markiller y, por supuesto, negó haber sido infiel a Alejandro Estrada con este hombre.

“¿Y este man quién es? No tengo ni idea. Se está aprovechando y no, mi amor, así no es. Y si es así lo reto a que muestre fotos o videos, lo que tenga, porque no tenía ni idea que usted existía. Para mí todo esto es nuevo y por ahí no es ¡A costa mía no es!”, concluyó al respecto.

El regreso de Nataly Umaña a la vida real

Después de dos días de su eliminación de La casa de los famosos, la actriz explicó en Buen Día Colombia que todavía no ha ido a su casa y no se ha visto con Alejandro Estrada, pues el proceso de adaptación tras varias semanas encerrada no es nada fácil.

“He estado en el hotel, muy cuidada y protegida. No he querido agarrar mi celular, de hecho, hasta esta mañana lo pedí. Tengo que volver al mundo real poco a poco. Hasta que alguien no viva una experiencia así no la va a entender. No es fácil estar allá y desde afuera es fácil hablar y jugar por quienes están dentro”, aseveró.

Por último, Nataly Umaña reveló que se volverá a reunir con Alejandro Estrada este martes y está ansiosa por lo que pueda ocurrir en ese momento: “Nosotros vivimos en la misma casa y tenemos que vernos, es obvio. La gente que dice que me quedé sin casa no entiendo por qué lo dicen”.