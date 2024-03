Nataly Umaña justificó su ‘infidelidad’ a Alejandro Estrada: “Cuerno no fue”

El romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos sigue dando de qué hablar. Y es que, mientras los concursantes se acercan cada vez más, Alejandro Estrada, esposo de la actriz, atestigua todo lo que ocurre y responde ante la opinión pública.

Inicialmente, el también actor intentó justificar las actuaciones de su esposa, pues advirtió que podría tratarse de una estrategia para ganar el reality show. Sin embargo, con el pasar del tiempo se quedó sin argumentos para respaldar aquella idea.

Nataly Umaña y Miguel Melfi. Fotografía por: RCN Televisión - Captura de pantalla | Edición Revista Vea

Nataly Umaña dice que no le fue infiel a Alejandro Estrada

Al igual que su pareja, la tolimense intentó defender los coqueteos con Miguel Melfi. Según ella, a pesar de los besos y acercamientos registrados en las cámaras del programa, nunca ha sido infiel.

“No quiero hablar de mi esposo por respeto a él, pero es el hombre más maravilloso y como ha sido un buen hombre el merece ser feliz, y yo merezco ser feliz”, comentó ante las cámaras del ‘confesionario’, espacio en el que los participantes de La casa de los famosos se desahogan en privado.

Mientras que en una charla con el propio Melfi, Nataly Umaña agregó: “Qué bonito y bendecido fue estar con un hombre que me ha respetado hasta el final. Pero sí necesitábamos algo para tomar una decisión porque, infortunadamente, ya el amor muchas veces no es todo y nosotros lo hemos intentado muchas veces con amor. Lo más lindo de nuestra relación, de 12 años, es que nunca ha habido una persona de por medio. Yo no he puesto el cuerno ni me he acostado contigo, sí me dejé llevar con el tema del jueguito y los besitos, pero cuerno no fue. Eso es lo que me da paz”.

Por supuesto, estas palabras causaron opiniones divididas entre los fanáticos de La casa de los famosos, pues algunos demostraron solidaridad por Alejandro Estrada, quien también se ha mostrado confundido por el comportamiento de su esposa, y otros respaldaron a la actriz de El cartel de los sapos.

Reacción de Alejandro Estrada a las palabras de Nataly Umaña

El actor fue invitado a La casa de los famosos este 4 de marzo, aunque no tuvo contacto con su esposa. Allí, presenció en vivo la conversación con Miguel Melfi y no pudo ocultar su asombro.

“Me deja sin palabras porque un esposo es familia (…) Siempre fuimos de hechos, de confianza, de amor, de respeto y de compartir juntos muchas cosas”, comentó.

“Quiero hablar con ella cuando salga, quiero entender qué está pasando. El apoyo se va cambiando, como el amor también cambia. Pero lo que sí voy a hacer es seguirla tratando con un respeto increíble”, concluyó Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña.