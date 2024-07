¿Nataly Umaña invitó a Miguel Melfi a vivir en su casa? El panameño reveló la verdad

A pesar de no ganar La casa de los famosos, Miguel Melfi fue uno de los participantes más destacados y que mayor cantidad de contenido generó durante la primera temporada. Uno de sus momentos más recordados en el reality show fue el fugaz romance que tuvo con Nataly Umaña, actriz que estaba casada con Alejandro Estrada y cuya relación terminó tras esta infidelidad.

Precisamente, en días recientes el panameño se refirió a este escandaloso episodio y aclaró varios detalles. Además, sorpresivamente nombró en sus declaraciones al ex de Umaña.

Alejandro Estrada, Nataly Umaña y Miguel Melfi. Fotografía por: Instagram Nataly Umaña - Instagram Miguel Melfi | Edición: Revista Vea

¿Nataly Umaña le ofreció su casa a Miguel Melfi al salir de ‘La casa de los famosos’?

En una entrevista con Camilo Pulgarín y su programa Gordas de envidia, el cantante recordó cuando sus compañeros en el concurso le aconsejaron radicarse en Colombia por un tiempo.

“Los muchachos empezaron a decirme: ‘Tienes que mudarte a Bogotá para cosechar lo que has sembrado en el reality. Te va a salir mucho trabajo y aprovecha que el mercado es grande’. En ese momento estaba Nataly en la casa, por segunda vez, entonces Karen comenzó a recochar y le dijo a ella que me estaban buscando casa, que si me aceptaba, y ella respondió como que ‘sí' y no sé qué”, explicó Miguel Melfi.

“Ojo, en ese momento yo pensaba que Nataly Umaña se había mudado a otro lugar. Poco a poco, con lo que iba contando, me di cuenta de que esa era la casa donde vivía con su exesposo, entonces yo traté de aclararlo, no sé si salií, y les dije como: ‘Ey, muchachos. Yo sé que la joda era buscarme casa para venirme a vivir a Bogotá, pero con el tema de la casa de ella no quiero relajo’ (...) Ella le dijo a Karen que sí podía, pero eso para mí sería muy incómodo. Me parecería una falta de respeto con él. Ni siquiera pisaría ese lugar”, agregó el finalista de La casa de los famosos, haciendo referencia a Alejandro Estrada.

Miguel Melfi calificó su relación con Nataly Umaña como su “momento más bajo”

Durante la charla con Camilo Pulgarín y su personaje de María José, el panameño aseguró que involucrarse con la actriz tolimense fue lo peor que le pasó en La casa de los famosos.

“Lo peor que me pasó en la casa fue obviamente ese momento en donde me metí en un problema que pude evitar. En ese momento me dejé llevar por las emociones, por lo que sentía, por el gusto, por todo ese tipo de cosas y siento que cuando se trata de emociones y sentimientos uno no los puede controlar. Eso es real, uno no controla cuando quiere o no quiere sentir algo por alguien, uno simplemente siente (...) Fue el peor momento, me siento tonto, fue el momento más bajo”, dijo Miguel Melfi.

Por esta razón, al exparticipante de La casa de los famosos se le preguntó si, en caso de poder regresar en el tiempo, estaría dispuesto a no involucrarse con Nataly Umaña para no participar de aquel polémico triángulo amoroso.

“Siento que, si no hubiese pasado eso, yo no habría entendido las consecuencias de algo que ya he hecho y que yo consideraba como normal. Viendo toda esta situación me di cuenta de lo feo que es cuando uno es egoísta, no tiene empatía por los demás y no se da cuenta de lo mucho que puede lastimar a alguien con sus acciones (...) En ese momento no tomé las decisiones correctas, pero eso forjó al Miguel que estás viendo hoy en día”, comentó Melfi.

”Otra cosa por la que yo me daba mucho palo es que, ¿para qué estar con una persona de la que solamente eres su cincuenta por ciento? ¿Para qué meterme con alguien con pareja si ese cariño no va a ser real?”, concluyó.