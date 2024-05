Nataly Umaña habló tras su separación de Alejandro Estrada: “si supieran la verdad”

La relación que Nataly Umaña sostuvo con Miguel Melfi en La casa de los famosos estando casada con Alejandro Estrada, fue uno de los escándalos más sonados de la farándula nacional de los últimos meses.

Te puede interesar: Alejandro Estrada se divirtió con reconocida influencer. ¿Olvidó a Nataly Umaña?

Nataly Umaña y Miguel Melfi. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

La actriz de Los canarios fue fuertemente criticada por los internautas, pues muchos aseguraron que no respetó su matrimonio de 12 años con el actor de Tu voz estéreo. De acuerdo con lo que dijo en varias oportunidades, su relación con el ahora participante de MasterChef Celebrity no estaba en los mejores términos, aunque él quedó sorprendió con lo que dijo pues para él, estaban muy bien.

¿Qué dijo Nataly Umaña de lo que ocurrió en ‘La casa de los famosos’?

El 24 de marzo, Umaña fue eliminada de La casa de los famosos. Desde entonces, se había mantenido al margen de la opinión pública. Incluso, se fue del país, por lo que su situación con Alejandro Estrada parece ser que ya está definida.

Inicialmente, Nataly se fue para México donde estuvo por varias semanas. Hace unos días viajó a Miami, donde realiza algunos proyectos de los que no ha dado más detalles.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En una reciente entrevista con Buen día Colombia, Nataly Umaña habló sobre cómo se encuentra actualmente y lo que ocurrió dentro del reality con Melfi. “Estoy en un proceso de sanación, un proceso muy bonito, porque claramente mi comportamiento en la casa fue basado desde el dolor, el resentimiento, desde la frustración. Salir de allí y tener la oportunidad de tener este proceso de sanación es muy bonito y reconfortante. Es un escenario donde la gente afuera sigue hablando, pero realmente, si supieran la realidad, la verdad, los sentimientos, yo creo que no existiría tanto hate, callarían, entenderían y no juzgarían”, aseguró.

¿Qué está haciendo actualmente Nataly Umaña?

Pese a las críticas que recibió, la actriz aprovechó para agradecerle a las personas que la han apoyado y entendido durante este tiempo. “Aprovechar este tiempo para darle las gracias a todas esas personas que me han apoyado a que yo tenga una sonrisa, que siempre esté feliz... Yo mejor no puedo estar, estoy feliz, tranquila, protegiéndome, y cada vez dándome cuenta que yo estaba muy fuerte, pero de repente como parada en la arena, lloro de agradecimiento y de emoción. Le digo a Dios ‘gracias por permitirme inspirar tanto cariño’”.

Vea también: Dickson del ‘Desafío 2024′ es tildada de hipócrita por polémico reclamo: “falsa”

¿Nataly Umaña tiene nuevo novio?

Actualmente, Umaña está en Estados Unidos y, por ahora, descarta la posibilidad de tener una nueva pareja sentimental. “Estoy en Miami, feliz, disfrutando, hay que sanar muchas cosas y a nivel sentimental, cualquier persona que se acerque en este momento no sería sabio ni sensato porque podríamos herirnos. En el futuro no tengo idea qué vaya a pasar, pero creo que ahora es irresponsable tener algo con alguien porque no es justo con esa otra persona”, dijo para el matutino de RCN.