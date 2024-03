Nataly Umaña habló de Alejandro Estrada y la infidelidad con Melfi: “Perdón por sentir”

Por primera vez tras su salida de La casa de los famosos, Nataly Umaña habló públicamente sobre el polémico romance que sostuvo con Miguel Melfi, y también se refirió a Alejandro Estrada, con quien tuvo un matrimonio de 12 años.

Lo hizo en entrevista con Buen Día Colombia, matutino del canal RCN al que fue invitada este 26 de marzo.

Nataly Umaña, Miguel Melfi y Alejandro Estrada Fotografía por: Instagram y archivo

¿Qué dijo Nataly Umaña de Alejandro Estrada?

En su conversación con el magacín, la tolimense mencionó que volver a la realidad ha sido una tarea compleja para ella, sobre todo, porque desde el primer momento sintió los ataques de sus críticos.

Fue entonces cuando reiteró que la relación con Alejandro Estrada, su esposo desde hace 12 años, no estaba nada bien. Incluso, advirtió que iban a terapia para dejar su matrimonio en los mejores términos.

Sin embargo, Nataly Umaña admitió que meterse con Miguel Melfi, mientras seguía siendo esposa de Estrada, no estuvo nada bien y por eso le ofreció unas disculpas:

“Alejo, te pido perdón pido perdón y también lo hago con cada una persona en las casas porque, aunque no puedo hacer que cambien de opinión, quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas. Además, pido perdón a las mujeres que dicen que no se identifican conmigo, pero también le doy las gracias a los que dicen que tuve los pantalones de liberarme. Lo agradezco un montón (...) Aunque hay gente que no... a la que le digo entonces ‘perdón por sentir y ser humana’”.

“Yo sé que Alejandro es guapísimo, y hasta mis amigas me lo decían, pero yo ya lo veía normal. Entonces volver a verlo después de tanto tiempo también es chévere, para ver qué siento (...) Espero que hablemos pronto y solucionemos todo lo que tenemos que solucionar. Es que nosotros vivimos en la misma casa, tenemos unas mascotas y hay mucho qué hablar”, agregó

Qué sintió Nataly Umaña al ver las imágenes de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’

El pasado 10 de marzo, Alejandro llegó a La casa de los famosos y allí terminó la relación con Nataly. El hecho fue noticia nacional, teniendo en cuenta que el actor se mostró muy incómodo por la infidelidad de su ex con Miguel Melfi.

“Te he visto todas las noches, todo el reality. Me aparté en los últimos ocho días y, sobre todo, me tomó por sorpresa que hablaras de nuestra relación así cuando pudo ser en privado antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad“, aseveró el cucuteño en aquella ocasión.

Al revivir estas imágenes en Buen Día Colombia, Nataly Umaña fue sincera al contar que se sintió mal de ver así a Alejandro Estrada.

“Me duele porque siempre quiero verlo bien, me duele su dolor y, sobre todo, saber que yo fui quien se lo causó. Tenemos muchas cosas que hablar y sé que ahora está más tranquilo (...) Veo un hombre afectado y dolido”, concluyó al respecto.