¿Nataly Umaña envió indirecta a Alejandro Estrada?: “No me escribas ni me llames”

Alejandro Estrada protagonizó una inesperada despedida en el capítulo 61 de MasterChef Celebrity, cuando fue eliminado por incluir en su receta parte de una torta que preparó Dominica Duque, su novia, teniendo en cuenta que este tipo de prácticas van en contra de las normas del programa.

En medio de las reacciones que generó la salida del actor cucuteño, se conoció un video que compartió Nataly Umaña, su antigua pareja, y que algunos consideraron como una indirecta en su contra.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada estuvieron casados por más de 12 años, hasta que la actriz le fue infiel frente a todo el país con el panameño Miguel Melfi. Fotografía por: Instagram Nataly Umaña

El mensaje que Nataly Umaña habría dedicado a Alejandro Estrada

Por medio de su cuenta de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un video en el cual se mostró disfrutando de una canción de despecho que, al parecer, tiene muy pegada por estos días.

Se trata de Pa’ qué me estás llamando, una canción que Joaquín Guiller estrenó el pasado 15 de agosto y de la cual Nataly Umaña, incluso, ya tiene aprendida ciertos fragmentos.

“¿Qué hace un domingo usted llamándome a esta hora? Cualquier excusa, amor, te va a sonar muy tonta. Tú me dijiste: ‘No me escribas ni me llames’, porque si lo hacía no me ibas a contestar. Si se supone que lo nuestro ya se terminó, que por fin encontraste a tu verdadero amor ¿Pa’ qué me estás llamando? ¿Pa’ qué me estás buscando?”, fue parte de la letra que publicó la actriz tolimense de 38 años y que algunos consideraron como una clara indirecta para Alejandro Estrada. No obstante, hay quienes tienen claro que se trata de una publicidad para este lanzamiento.

No te pierdas: Exesposa de Luis Alberto Posada estaría saliendo con otro cantante de música popular

Alejandro Estrada también habría dedicado canción a Nataly Umaña

Días después de devolverle el anillo a su esposa en plena transmisión de La casa de los famosos, el cucuteño sorprendió con unas historias de Instagram en las que, a opinión de sus seguidores, dedicó una canción a la tolimense de 38 años.

“Unos muchachos me han estado etiquetando en una canción que, muy seguramente, están lanzando ¡Los felicito! Entré a escucharla y bueno... me llegó en un momento que quizá muchos de ustedes conocen, por eso, a todas las personas que les está tocando algo similar en estos momentos, les invito a escucharla ¡Está increíble!”, expresó.

Seguir leyendo: Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg estarían atravesando por fuerte crisis

A continuación, Alejandro Estrada puso a todo volumen Pasatiempo, canción de la agrupación Los Hermanos Medina, de la que interpretó algunas líneas.

“Y terminar teniendo nada Porque su corazón se lo robó un tercero Quien no ha sufrido un engaño A quien no le han hecho daño porque yo sí he malgastado el tiempo”, fue el fragmento de la canción que se escuchó en la publicación del actor.