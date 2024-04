Nataly Umaña confirmó que no está casada legamente con Alejandro Estrada

La participación de Nataly Umaña en La casa de los famosos generó todo tipo de comentarios en redes sociales por el romance que inició con su compañero Miguel Melfi.

La actriz de Los canarios fue fuertemente criticada por “irrespetar” a su esposo Alejandro Estrada, con quien llevaba 12 años. Tras lo ocurrido, el expresentador de Tu voz estéreo le devolvió el anillo de matrimonio y le dijo que le dejaba el camino libre para que fuera feliz.

¿Nataly Umaña y Alejandro Estrada ya se divorciaron?

La inquietud más grande de los seguidores de los actores está relacionada con su separación. Tras la salida de Umaña de La casa de los famosos los internautas están a la expectativa por ver el reencuentro de ellos dos. Lo que se sabe es que Nataly está viviendo en la casa que compartía con Alejandro, pero él no se ha visto en ese lugar.

En una reciente entrevista con el programa El mañanero, Umaña se refirió a lo que ocurrió en el reality. “El error más grande que pude haber cometido fue haberle dado besos a un man adentro estando casada aún afuera. Pero aquí se olvida completamente el sentimiento de: ‘venían muy mal, de separación’”, dijo inicialmente.

Lo que más llamó la atención es que dejó en evidencia un detalle de su vida matrimonial que dejó sorprendido a más de uno, pues cambiaría toda su situación con respecto a su divorcio. “La gente dice: ‘a nosotros que nos muestren el acto de divorcio’. Nosotros nunca firmamos nada, estamos casados, nos hemos casado tres veces y todo de una manera muy linda, todo menos firmando papeles, con rituales diferentes, divinos, el papeleo nunca lo asumimos”, agregó.

Los internautas no pasaron desapercibidas sus palabras, y comentaron: “siempre queriendo justificar lo injustificable”, “ella necesita terapia”, “yo estoy casada y no me doy besos con otros hombres”, “le dio riendas sueltas a la niña, pero se le olvidó que la mujer estaba casada y con más de un par de cámaras 24 horas y que afuera había un hombre que no sabía que estaban intentando separarse”, “casada con rituales o lo que sea, tenía una relación y uno cuando tiene una relación no anda por ahí haciendo cositas con otro, pues bueno a la luz pública”, “nada más beso. Nena pero si todos te vimos jugando dados debajo de las cobijas y después Melfi boquiabierto de placer”.