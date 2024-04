¿Nataly Umaña acusó de infidelidad a Alejandro Estrada?: “¿creen que es un santo?”

La separación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada ha sido una de las más comentadas en el mundo de la farándula en Colombia, luego que la actriz comenzara un romance con Miguel Melfi en La casa de los famosos.

Foto publicada el 15 de diciembre de 2019 en las redes sociales de Nataly Umaña. Fotografía por: @natalyumanaa

Ese triángulo amoroso se convirtió en todo un escándalo. Umaña fue fuertemente criticada en redes sociales por haberle sido infiel a su esposo, con quien llevaba 12 años de matrimonio.

Actualmente, Nataly y Alejandro se encuentran separados, pues en un capítulo del reality de RCN, el actor de Tu voz estéreo llegó a La casa de los famosos y le devolvió su anillo de bodas a quien fue el amor de su vida.

¿Qué pasó con Nataly Umaña?

En las últimas horas, una publicación en la cuenta de Instagram de Nataly Umaña se volvió tendencia. En las historias aparece una imagen de una sábana, aparentemente manchada. Junto a ella, se lee: “Mientras todos creían que yo era la “infiel” esto pasaba en mi hogar. ¿Ustedes creen que Alejandro Estrada es un santo?”.

Minutos después, la publicación fue eliminada, pero algunos internautas lograron tomarle captura, pues quedaron completamente consternados, pues se pone sobre la mesa una supuesta infidelidad del actor con la actriz.

En redes no faltaron los comentarios: “pero si la que gritaba a cuatro vientos que Alejandro era un santo, era ellaaaa, pero quien la entiende… ya va a justificar la cachera”. “¿oye va a sacar unas pruebas (que pudo haber inventado y planeado ella) un mes después de haber salido? No aclares que oscureces”, “Alejandro perdio su virtud con una mujer que si lo hizo hombre”.

Nataly Umaña aclara que ella no hizo esa publicación

Esa publicación se volvió tendencia en pocos minutos. Una vez la actriz se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, publicó una historia aclarando que ella no tuvo nada que ver con ese mensaje. Al parecer, le hackearon su cuenta y aprovecharon para hacer esa delicada acusación sobre su exesposo.

“Hice de todo para que me regresaran la cuenta porque me la hackearon, y no sé qué mensaje empezaron a subir, quiero que quede súper claro que yo no subí absolutamente nada, esto es una locura, realmente lo que estoy viviendo, la gente quiere hackearme, decir bobadas, hablar y opinar a través de mí, no fui yo la que subió esto, mi equipo de trabajo hizo absolutamente todo para que me la regresaran”, aseguró Umaña.