Natalia Ramírez habló de la aterradora experiencia que vivió en Venezuela

En medio de una entrevista con el programa Se dice de mí, la actriz colombiana Natalia Ramírez se refirió al terrorífico momento que vivió cuando estuvo en Venezuela. La recordada Marcela Valencia de Yo soy Betty, la fea, contó que durante un viaje que hizo a Venezuela, fue víctima de hombres armados.

¿Qué le pasó a Natalia Ramírez en Venezuela?

De acuerdo con lo que reveló, estaba trabajando en el vecino país cuando ocurrieron los hechos. Ramírez iba camino al aeropuerto, luego de terminar sus jornadas de grabación, cuando dos carros se entrometieron en el camino que ella recorría.

Quienes iban en los dos vehículos detuvieron el automóvil en el que iba Natalia y la hicieron bajar a ella y a los ocupantes. Esto sucedió a la altura de una glorieta que conecta con el aeropuerto de Maiquetía, tal y como ella lo detalló.

“Yo estaba grabando y cuando terminé ya íbamos para el aeropuerto, cuando de repente dos carros se nos acercan muy rápido, uno por delante y otro por detrás, y nos hacen parar y bajarnos (...) Fue un tipo de secuestro exprés, por suerte, pero sí tuve mucho susto. Me metieron a un carro y me pidieron las claves de las tarjetas y de todo, pero lo que me asustaba es que un hombre me había puesto una pistola en la cabeza y la mano le temblaba”, relató Natalia al hablar de aquel momento.

Fotografía por: Instagram Natalia Ramírez

Comentó que lo ocurrido le cambió la perspectiva que tenía de su propia vida. “Yo dentro de mí decía que en cualquier momento se le disparaba y hasta ahí quedaba yo, entonces le pedía que al menos quitara el dedo del gatillo, porque me tenía muy asustada (...) Ese día dije: ‘Si salgo de esta, todos los días de mi vida van a ser el último día de mi vida. Voy a vivir intensamente’”, añadió a su historia.

Cuando los sujetos que la intimidaban consiguieron su cometido de robarla, la dejaron en libertad. Tras el traumático momento, Natalia, según dijo en la entrevista, llamó a su esposo Ricky Díaz. Le advirtió que había sido víctima de robo y que era necesario que bloqueara todas las tarjetas. Luego de ello, tomó el vuelo que tenía programado para ir a Miami, Estados Unidos.

“No volvimos a hablar porque ella se montó al avión. Ella cuando llegó a Miami se me tira a llorar, fue muy duro”, expresó Ricky Díaz en la misma entrevista con el programa de Se dice de mí. Natalia, a pesar del susto, salió bien librada de lo ocurrido.