¿Natalia París saldría con Alejandro Estrada ahora que está soltero? Esto contestó

Los actores Alejandro Estrada y Nataly Umaña se encuentran en el ojo público por su reciente separación, debido a la cercanía entre la actriz con Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos’.

Cuando el cucuteño, de 44 años, ingresó a la casa estudio dio por finalizada su relación de 12 años con la actriz de ‘Dejémonos de Vargas’. “Te digo desde el fondo del corazón que siempre confié en nosotros. Te he visto todas las noches, todo el reality. Es algo que se pudo haber hablado antes o después, esto me lleva a pensar y a todo Colombia, que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad, saberse decir las cosas”, expresó.

Te puede interesar: ¿Qué hacía Karen Sevillano antes de ser influencer? “Su oscuro pasado sorprendió”

Tras lo sucedido, Alejandro ha asistido a algunos eventos, en donde los medios de comunicación se han interesado por su ruptura con Nataly. Uno de ellos, fue el programa ‘Mañana express’, del Canal RCN, dónde expresó al periodista cómo se sentía al respecto.

“Estoy armando este rompecabezas como ya muchas personas lo saben y, estoy feliz de volver a compartir con amigos y tratar de despejarme. Lo que ya sucedió, sucedió, fue algo que, desafortunadamente para nosotros, se hizo público. Agradezco a todas las personas que se han preocupado. Creo que he sabido llevarlo de la mejor manera. Por supuesto que duele, pero hay que avanzar”, expresó.

Natalia París estaría interesada en Alejandro Estrada

En el mismo evento, el periodista Santiago Vargas también entrevistó a Natalia París y le cuestionó si en algún momento había pensado en la posibilidad de entablar algún tipo de relación amorosa con Alejandro Estrada, pues eran dos de los solteros más codiciados del país, y entre risas, la DJ contestó lo siguiente.

“No, ahora toca dejarlo que haga su duelo porque meterse de inmediato en una relación, se llama emociones rebote, pero en seis mesecitos, le hacemos fila todas”, dijo la paisa. Aquí la entrevista completa.

Te puede interesar: Melfi pidió perdón a Alejandro Estrada por romance con Nataly Umaña “Me equivoqué”

Natalia París criticó a Nataly Umaña

Hace unos años, la actriz interpretó a Juanita Marín en la serie ‘El cartel de los sapos’. Su personaje estaba inspirado en Natalia París; y en su momento, a la modelo no le gustó la caracterización que hicieron de ella y se sintió ridiculizada por Nataly.

“No soy tan superficial como me mostraron en ‘El Cartel de los Sapos’. Un papel ridiculizado, exagerado, tonto y vacío, fue humillante. Me parece muy triste lo que vende la televisión de nuestro país. No me gustan las narconovelas que se producen aquí. Me parecen un insulto al arte colombiano”, confesó.

Te puede interesar: Alejandro Estrada habría pedido millonaria cifra por ir a ‘La Casa de los Famosos’