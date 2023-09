Natalia París admitió que ha probado hongos y otras sustancias ¿Por qué lo hizo?

Si de celebridades colombianas se trata, Natalia París es una de las más reconocidas y mediáticas, entre otras cosas, por su exitosa carrera de modelo y por las diferentes facetas que ha demostrado como empresaria y DJ de música electrónica.

Sin embargo, la antioqueña de 50 años se ha visto envuelta en algunas controversias, tal y como la que protagonizó en días recientes al confesar que ha probado hongos alucinógenos y otro tipo de sustancias similares.

La sorpresiva e inesperada revelación de Natalia París se dio cuando uno de sus seguidores de Instagram le preguntó por esta situación y ella, sin rodeos, aseguró que siempre ha sido “muy curiosa” con esos temas, por eso se dio la oportunidad de vivir la experiencia.

Natalia París Fotografía por: Rey Tuk Vea

Consciente de su influencia como figura pública, la paisa explicó que el consumo de estas y otras sustancias se debe realizar “con mucha responsabilidad”, pues advirtió que los efectos son diferentes en cada una de las personas.

Para concluir su respuesta, Natalia París mencionó que también ha ingerido bebidas consideradas sagradas, como el yagé, el DMT y la ayahuasca.

Como era de esperarse, estas palabras generaron opiniones divididas entre quienes siguen a Natalia París, quienes se animaron a enviarle mensajes en redes sociales como: “Concuerdo contigo, pero es una discusión para la que muchos no están preparados”, “cada quien puede hacer lo que quiera, desde que no afecte a los demás” y “la verdad tengo muchas diferencias al respecto, pero respeto tu postura”.

La mamá de Natalia París expuso su postura frente a las críticas hacia su hija

A pesar de que Natalia ha creado una envidiable fortuna con su trabajo, pues es dueña de varias propiedades, así como de carros último modelo, hay quienes la han juzgado por sus opiniones.

Años después de ser objeto de todo tipo de comentarios y de bromas, Lucía Gaviria, madre de Natalia París, aseguró que aunque su hija hacía caso omiso y les daba poca importancia a esos comentarios, ella sí sufrió bastante.

“Ella era la que me tranquilizaba en esos momentos y me decía que eso era mojar prensa gratis, y que eso no lo hace una persona bruta. Y fue hasta el día en que la vi en televisión reírse sobre los mismos chistes que hacían de ella me tranquilicé”, señaló al programa de entretenimiento La red.

Por último, la señora Lucía indicó que tuvo algunos problemas al inicio de la carrera de su hija, pues no estaba de acuerdo con que posara ligera de ropa, pero con el tiempo asimiló la situación y buscó protegerla en todo momento: “Siempre estuve muy presta a sentarme con quien la quería contratar y hacer una campaña con ella, porque yo soy jurista, entonces siempre estuve pendiente para que nada le pasara”.