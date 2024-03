Natalia Durán defendió a Nataly Umaña tras su separación: “inhumanos”

Aunque la confirmación de la ruptura de Alejandro Estrada y Nataly Umaña fue el pasado domingo durante la emisión de La casa de los famosos, todavía sigue siendo uno de los temas más comentados de la farándula nacional.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada, su exesposo. Fotografía por: Instagram Nataly Umaña

El país entero fue testigo del momento exacto cuando el actor Alejandro Estrada le devolvió el anillo de matrimonio a su esposa, luego de la mediática relación que la actriz comenzó dentro del reality de convivencia con el panameño Miguel Melfi.

A raíz de eso, Umaña ha sido fuertemente criticada en redes sociales, pues según los internautas, “no se le dio nada” después de que su esposo la visitara en la casa y le anunciara el fin de su relación.

¿Qué dijo Natalia Durán de Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

Varios famosos han aparecido en sus redes sociales para dar sus opiniones sobre lo que ocurrió con la relación de los actores, quienes duraron 12 años juntos. La mayoría ha defendido a Alejandro y criticado a Nataly.

No obstante, la también actriz Natalia Durán salió en defensa de los dos, afirmando que ambos son sus colegas y nadie tiene derecho a juzgar la vida de los demás, así lo aseguró en un video publicado en sus historias de Instagram.

“Yo no soy de opinar de estas cosas, estas son cosas que tienen que ver con compañeros, con colegas, con gente que quiero, está muy de moda el tema de Nataly, de Alejo. Me he encontrado con cosas que me han dolido mucho, mensajes hostiles, inhumanos y la verdad me deja una triste sensación ver también compañeros o gente que empezó con esta cosa de juzgar a Nataly. No porque ella esté en ‘La casa de los famosos’, quiere decir que tengamos derecho a apedrearla o juzgarla como si fuéramos santos todos”, comenzó diciendo.

Natalia Durán invita a dejar los comentarios negativos

Al final del video, le pidió a sus seguidores evitar lanzar tantos juicios, mucho menos cuando no se conoce a profundidad la verdadera historia. “La gente sale a capitalizar un drama para ella, para Alejo quien es compañero mío, lo quiero mucho, a Nataly también la conozco hace muchísimo tiempo y es un tema de, ellos sabrán más que nadie cómo es su relación. Lo que veamos o no en televisión, puede que nos parezca correcto o incorrecto, pero lo que más me parece tenaz es cómo tanta gente sale a capitalizar esto como para resaltar sus propios valores, para decir que ellos son impolutos o que son geniales y que jamás harían algo como esto. Qué feo. De repente todos somos santos y todos apedreamos en manada a una mujer. De repente empiezan a salir unos comentarios nefastos de una situación dramática. Nadie que haya cometido un error quisiera un trato así, juzgador y tan tenaz y tan cruel, no sé qué nos pasa, tenaz”, concluyó.

