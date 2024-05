Natalia del ‘Desafío XX’ tuvo radical e increíble cambio físico. Así se veía antes

Natalia Rincón se ha convertido en una de las participantes del Desafío 2024 más comentadas. La integrante de Alpha no solo se ha destacado por sus habilidades físicas, sino también, por su evidente cercanía con Kevyn.

El Desafío

En redes sociales ha sido bastante criticada, porque el concursante ha manifestado tener novia, sin embargo, los constantes coqueteos entre él y Natalia cada día toman más fuerza.

“Todos hablan pestes de Natalia, pero nadie dice nada de Kevyn. Si ella actúa así, es porque él le sigue dando pie, y eso es irrespetar a su novia (y pa colmo en tv)”, “Kevin también tiene mucha culpa, pero es que Natalia se ve como desesperada por macho”, “detestable aquella mujer que se mete en relaciones ajenas”, son algunos de los comentarios que han hecho en redes sociales.

La participante manifestó hace unas semanas que está abierta a encontrar el amor en la competencia; de hecho, llevó lencería en caso de necesitarla.

Así se veía Natalia, de Alpha, antes de su transformación física

El físico de Natalia ha sido elogiado por algunos de los participantes, especialmente por Kevyn y Santi. No obstante, antes de llegar al reality de Caracol Televisión, se veía completamente diferente, pues hace un tiempo, no practicaba el twerk ni era especialista en glúteos, lo que le ha permitido ahora tener moldeado su cuerpo.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 295 mil seguidores, se puede evidenciar la transformación física que ha tenido la personal trainer. En un post realizado el año pasado, Natalia presumió orgullosa el cambio que ha tenido en sus glúteos. “Yo no podría está más orgullosa de mi proceso y de mi cambio, llevo demasiados años entrenando y construyendo lo que tengo hoy en día, definitivamente no ha sido de la noche a la mañana y me ha costado bastante pero cada esfuerzo ha valido completamente la pena, yo miraba a esas chicas fit de Instagram y me preguntaba cuándo podría yo ser así, y aquí estoy, siendo mi propia motivación”, se lee.

En la imagen aparece un antes y un después de su cambio de vida. Sus seguidores no dudaron en elogiarla, pero también hubo algunos que afirmaron que no era natural: “obviamente es operada”, “así quedó después de la cirugía”, “hasta cambió el tono de piel en el después”, “y la cirugía es antes o después”, “se nota que no es natural”.

Natalia hace contenido para adultos

Además de entrenadora personal, Natalia Rincón es bailarina de twerk y creadora de contenido para adultos. La concursante de 25 años afirmó que no siente vergüenza, sino que, por el contrario, quiere inspirar a otras mujeres a que se sientan seguras de sus cuerpos. “Soy consiente de las reacciones que se pueden despertar, unos me admiran, otros me juzgan, aún así yo no me avergüenzo de mis trabajos, al contrario, estoy dispuesta a explorar todos los campos y etapas que pueda”, le dijo a sus compañeros.