Natalia Barulich, exnovia de Maluma y Neymar, se declaró pansexual. ¿Qué es?

Natalia Barulich es una modelo, influencer y DJ estadounidense de ascendencia cubana-croata que saltó a la fama internacional por su relación con el cantante colombiano Maluma. Nacida el 13 de enero de 1992 en California, Natalia comenzó su carrera como modelo desde muy joven, trabajando para marcas reconocidas y apareciendo en revistas de moda.

Su belleza exótica y su presencia en redes sociales la llevaron a acumular millones de seguidores en Instagram, donde comparte fotos de sus viajes, sesiones de modelaje y su estilo de vida. Además de su carrera como modelo, Natalia ha incursionado en la música como DJ, mostrando su pasión por la electrónica en eventos y festivales.

Natalia pansexual

Sin embargo, fue su aparición en el videoclip Felices los 4 de Maluma en 2017 lo que la catapultó a la fama mundial. La química entre ambos traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja poco después, protagonizando una de las relaciones más mediáticas del mundo del espectáculo latino.

Aunque su relación con Maluma terminó en 2019, Natalia Barulich continúa desarrollando su carrera en el mundo del entretenimiento, consolidándose como una figura influyente en las redes sociales y el modelaje internacional.

Luego de su ruptura con Maluma, Barulich inició un romance con Neymar. De hecho, en una oportunidad, el intérprete de Háwai reveló en una entrevista con Alofoke Radio Show que, supuestamente, el futbolista brasileño le había quitado a su novia.

“Yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso”, dijo. Enseguida, uno de los entrevistadores le dijo: “¿Terminaste con Natalia y a los cuántos minutos estaba con Neymar?”

“Demás que a los 30 segundos, no sé...No tengo ni idea, ni me importa. Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos”, aseguró.

Ex de Maluma y Neymar ahora es pansexual

En las últimas horas, la modelo sorprendió al aclarar su orientación sexual, afirmando que ahora es pansexual, así lo dijo por medio de sus redes sociales. “Soy pansexual, lo que significa que amo a las personas sin importar su género. He estado enamorada de ambos, hombres y mujeres”.

¿Qué es ser pansexual?

De acuerdo con el portal Planned Parenthood , “la pansexualidad es una orientación sexual. En griego, “pan” se traduce como “todos”. Entonces, el término pansexual se usa para describir el sentirse atraídx sexual y/o románticamente por las personas sin importar su sexo o género. A alguien pansexual le atraen las cualidades de una persona (su manera de pensar, personalidad, valores, humor, belleza, etc.), más allá de su género o sexo. Mejor dicho, siente atracción sexual o romántica por las personas por lo que son, por su individualidad y por ser únicas”.