Nanis Ochoa y sus hijas recibieron amenazas de muerte por insultos a Karen Sevillano

Desde hace varios días circula en redes sociales un video en el que Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos, se refiere a Karen Sevillano con insultos racistas: “Ay no, es que yo me imagino que fueran a atacarla (a Martha Isabel Bolaños). Yo me le voy y ‘qué hubo pues, negr* hijue**ta’”.

Aunque la presentadora paisa le escribió a la caleña para pedirle perdón, aprovechó una reciente visita a Buen Día Colombia para hacer públicas sus excusas. Sin embargo, allí también alertó que, incluso, sus hijas resultaron afectadas por esta situación.

Karen Sevillano y Nanis Ochoa no alcanzaron a compartir juntas en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Nanis Ochoa denunció amenazas contra su familia por insultos a Karen Sevillano

La antigua conductora de Lo sé todo se sentó a hablar con Viena Ruiz y manifestó su arrepentimiento por lo dicho en aquel momento, cuando celebraba junto al equipo ‘galáctico’ en una fiesta privada. No obstante, advirtió que su intención nunca fue ser racista.

“No soy racista. Tuve, durante 7 años, un esposo con familia chocoana (Pipe Calderón) y amo a ‘Bola 8′ (Omar Murillo). Pero debo admitir que mi comentario fue racista y por eso pido perdón de corazón (...) Además, una de mis niñas es morena y yo la amo con todo mi corazón”, explicó inicialmente.

Fue entonces cuando Nanis Ochoa aseguró que, en medio de la polémica que suscitó su comentario, sus hijas Francesca y María Antonia recibieron amenazas de muerte a través de redes sociales.

“Yo he estado muy tranquila, pero ahora ya están tocando a mis niñas. Me dijeron que si las veían en la calle las iban a matar y por eso hago un llamado, desde el corazón, a que no sigamos generando odio y paremos esto aquí”, comentó.

¿Qué más contó Nanis Ochoa sobre el impase con Karen Sevillano?

La también actriz recordó en su charla con Buen Día Colombia que le escribió a la ganadora de La casa de los famosos Colombia, luego de entender por qué su comentario generó una reacción tan fuerte de la comunidad afro.

“Yo pensé que Karen Sevillano era la única afectada y varios amigos me educaron, pues yo no entendía por qué era un comentario racista. Comprendí que todo tiene que ver con su dolor y su historia (...) Yo tuve la valentía de hablar con ellos, cuando me estaban atacando horrible en redes, pero todo fue porque quería entender lo que estaba pasando (...) No soy racista, pero sí hice un comentario racista y eso no se debe repetir bajo ninguna circunstancia”, concluyó Nanis Ochoa.