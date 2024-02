Nanis Ochoa sufre las consecuencias de una cirugía estética: “Casi me muero”

El inicio del 2024 tuvo tristes noticias para los fanáticos del programa de entretenimiento del canal Uno Lo sé todo. Elianis Garrido y Nanis Ochoa, presentadoras del formato, ya no estarían acompañando a los fanáticos durante cada emisión, pues anunciaron que nuevos proyectos laborales y personales habían llegado a sus vidas.

Desde entonces, ambas conductoras de televisión han tomado sus caminos y han decidido dedicar su tiempo a otras cosas fuera del programa de chismes.

¿Qué le pasó a Nanis Ochoa?

Puedes leer también: Elianis Garrido confesó su lucha contra el cáncer: “decían que estaba loca”

Recientemente, los seguidores de Nanis Ochoa se mostraron preocupados tras la ausencia de la paisa en redes sociales, espacio en el que es muy activa. Ella misma, consciente de su falta de comunicación con sus seguidores a través de internet, salió a explicar las razones de su lejanía, e impactó con sus argumentos.

La celebridad de 35 años mencionó que estuvo cerca de morir luego de tener problemas de salud consecuentes a procedimientos estéticos. Según dijo, a causa del descuido de las intervenciones que se hizo, su cuerpo no aguantó.

“Como les parece que casi me muero (...) imagínense que tuve una cirugía el 30 de enero y los primeros tres días el dolor, pero yo, muy salsita, muy berraquita, a los 5 días ya estaba haciendo entrevistas, salía a cenar (...) A los ocho días ya estaba haciendo videos, fotos (...) No me dolía absolutamente nada (...) A los 10 días, mejor dicho, yo ya estaba perfecta, ya yo me quería ir a entrenar como si hubiera pasado ninguna cirugía (...) de un momento al otro se me empezó a poner el brazo izquierdo rojo y caliente”, inició diciendo.

Aquel síntoma en su cuerpo la llevó a enterarse que, por falta de reposo, le había salido una celulitis infecciosa. De acuerdo con lo que explica Mayo Clinic, se trata de “una infección cutánea bacteriana común y potencialmente seria. La piel afectada está hinchada e inflamada y, por lo general, duele y se siente caliente al tacto”.

¿Qué cirugía se hizo Nanis Ochoa?

Es de recordar que mientras estaba en Lo sé todo, la antioqueña reveló que quería hacerse un procedimiento para acentuar su cintura y mejorar la apariencia de sus senos.

Te puede interesar: Andrea Valdiri reveló la verdad de su supuesto nuevo novio

“Llevaba tres años lactando a Francesca, entonces ustedes se imaginarán ya como tenía esas kikas (senos) por acá. Fui a varios cirujanos y todos dijeron que tenía que reducir la mama y me tenían que hacer una cicatriz muy grande, entonces yo dije, ‘si me van a hacer una cicatriz muy grande, mejor me explanto. Yo me operé muy joven de los senos y jamás volví a sentirlos. A mí me prometieron que con la explantación después esas fibras se iban a reconstruir y yo iba a volver a sentir esa parte de mi cuerpo”, afirmó la presentadora.

Aprovechando ese procedimiento, aseguró que decidió hacerse algo en su tórax para disminuir el tamaño de su cintura.

“‘Mi cuerpo, mi figura, ha sido fundamental en mi carrera y mi trabajo, así que tomé la decisión de cambiarme y más bien mejorar con todo (...) Me hice un procedimiento que, yo creo que ahorita es un mito todavía y son las costillas. No, no me las quité, me hicieron una técnica nueva que es como entrar posicionar diferente como la costilla como hacia adentro. Próximamente, me verán con una cinturita ¡wow!”, afirmó.