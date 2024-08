Nanis Ochoa se desahogó por video de Mauricio Leal: “Sé que hay una tercera persona”

Luego del fuerte mensaje que Shaira envió sobre el video de Mauricio Leal, se conoció la opinión de la actriz y presentadora Nanis Ochoa, quien no tuvo filtro a la hora de opinar frente a la grabación que ha estremecido al país.

No te pierdas: Carolina Acevedo recordó que su papá la llevó a una playa nudista cuando era niña

Mauricio Leal y Nanis Ochoa Fotografía por: Archivo | Instagram/@nanis8a

¿Qué dijo Nanis Ochoa sobre el video de Mauricio Leal?

En entrevista con Semana, la exparticipante de La casa de los famosos entregó su apreciación sobre las impactantes imágenes que rondan en redes sociales y medios de comunicación, y que ella misma compartió en su perfil de Instagram.

“Anoche, antes de dormirme, me mostraron el video y me dijeron: ‘Mira, ¿si ves que tal vez él fue quien hizo eso y que, probablemente, se suicidó?’. Yo en ningún momento he llegado a pensar que él lo haya hecho, pues las personas que lo conocíamos sabemos que él era un ser de luz, que amaba a su madre y que no estaba deprimido ni tenía ningún motivo para hacer esto”, expresó Nanis Ochoa.

Posteriormente, la antigua presentadora de Lo sé todo se refirió a lo que, según ella, son algunas incongruencias que encontró el video de Mauricio Leal:

“Siempre dije que lo habían obligado, mi primer pensamiento fue que lo habían obligado a hacer este video (...) Sé que hay una tercera persona, analizando el video se ve una tercera sombra, se escucha cuando le dice ‘la sábana’, cuando él va a hablar algo, pero le dicen lo de la sábana, entonces él toma aire y la quita para mostrarse”.

Puedes leer aquí: Carlos Vargas, ausente de ‘La Red’ por serios problemas ¿Qué le pasó?

“Como una persona que conocí a Mauricio hace muchísimos años, creo y estoy segura en mi corazón que él no tenía motivos, ni tomó la decisión de acabar con su vida, ni con la de su madre”, concluyó Nanis Ochoa en su charla con Semana.

La Fiscalía también se pronunció sobre el video de Mauricio Leal

Teniendo en cuenta las dudas que generó la aparición de la grabación en el proceso de investigación por el cual se condenó a Yhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, el ente investigador compartió un comunicado.

“Los videos, de 47 y 27 segundos de duración, hacen parte de los elementos materiales probatorios descubiertos en su totalidad por la Fiscalía Primera Delegada ante Tribunal de Distrito en la audiencia de acusación y entregados, en copia íntegra, a la defensa de Yhonier Leal el 14 de julio de 2022. Estos documentos audiovisuales están incluidos en el informe de extracción del contenido del mencionado teléfono celular, realizado 15 de diciembre de 2021 por el Grupo de Delitos Informáticos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional Bogotá”, se informa en el documento.

Además, la Fiscalía General de la Nación explicó por qué el video, encontrado en el teléfono de Mauricio Leal, no fue material de prueba en el caso contra Yhonier.

“Según precisaron hoy el equipo de investigación y el fiscal del caso, por estrictas razones técnicas y carecer de fechas de grabación en el celular, los analistas no lograron ubicar los videos del 22 de noviembre de 2021, día del doble homicidio. Teniendo en cuenta que ignoraban su existencia, los dos videos tampoco fueron usados en los debates ni por la Fiscalía Primera Delegada ni por la defensa”, concluyó el Minsiterio Público.