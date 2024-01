Nanis Ochoa reveló por qué se separó de su esposo Juan Pablo Navarrete

En octubre del 2023, la expresentadora de Lo sé todo, programa de chismes y entretenimiento del Canal Uno, anunció estaba separada de Juan Pablo Navarrete, su pareja y padre de Francesca, su segunda hija.

“Sí, confirmó que estoy separada y no es de hace poquito, ya llevó un rato separada y ya lo sabían acá. Todos me han cuidado y respetado mucho porque es un tema doloroso, de 6 años. Me duele muchísimo mi hija, me duele mi hogar y necesitaba tiempo y fuerzas para poder hablar”, dijo la conductora de televisión en medio de una de las emisiones en vivo del programa.

En su momento, la nacida en Medellín aseguró que su relación no terminó por una infidelidad o la intervención de terceras personas. La también empresaria dijo que estaba tranquila y enfocada en la crianza de sus dos hijas, María Antonia y Francesca.

¿Por qué se separaron Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete?

Recientemente en una entrevista con Pulzo, Ochoa habló de las verdaderas razones del fin de su relación. “Me separé de él porque no nos entendíamos, chocábamos mucho y la verdad, no éramos compatibles (...) Es un buen papá y un excelente ser humano, es lo que debo decir de este hombre”, señaló.

Nanis, quien está en planes de viajar a México para expandir sus horizontes profesionales, concedió una entrevista a Tropicana, donde se refirió a la polémica que se generó en septiembre del 2023, cuando salió a la luz un video donde aparecía en medio de una fuerte discusión con Navarrete, con quien vivió una relación que duró 6 años.

“Yo no voy a ahondar mucho en el tema por amor y respeto a mis hijas, primero está Francesca. Solo les quiero decir que sí hubo una discusión, sí fue real (...) Fue un en vivo (en redes sociales) que se me fue y lastimosamente estábamos discutiendo como cualquier pareja discute (...) No hubo maltrato físico. Estuvimos hablando duro y la niña se angustió, yo la tenía cargada, por eso ella grita, pero no hubo ningún maltrato físico”, señaló.

En el mismo diálogo, la actriz y presentadora destacó que estuvo seis años con un ‘gran hombre’, pero que llegaron a un punto en que ‘iban por caminos distintos’ en sus vidas. “No hubo maltrato, porque ahí si hubiera sido peor y hasta yo estaría acá denunciando la situación”, concluyó.