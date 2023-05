Nanis Ochoa respondió a rumores de ruptura con Juan Pablo Navarrete ¿Qué dijo?

En el 2018, dos años de separarse de su exesposo Pipe Calderón, Daniela Ochoa más conocida como Nanis, inició su historia de amor con el cantante de música popular Juan Pablo Navarrete. En el 2020 le dieron la bienvenida a Francesca, su primera hija juntos y segunda de la modelo, pues ya había tenido a María Antonia en una relación pasada.

Desde hace unas semanas la pareja atraviesa rumores de ruptura tras mostrarse distanciados en redes sociales y enfocados en sus proyectos personales. Por su parte, la también actriz disfruta con sus hijas retomando su vida en Medellín, mientras que él no pierde de vista su música y gusto por los caballos. Su falta de fotos juntos, encendieron las alarmas.

Juan Pablo Navarrete y Nanis Ochoa Fotografía por: JOHAN LOPEZ

¿Qué dijo Nanis Ochoa sobre Juan Pablo Navarrete?

Hasta hace apenas unos días, la modelo rompió el silencio y decidió responder algunas dudas de sus seguidores respecto a su vida privada. “¿Por qué no respondes lo que todos queremos saber? ¿Te separaste si o no?”, comentó uno de sus fanáticos en una interacción de preguntas y respuestas en Instagram. De manera muy relajada y con la seriedad que la caracteriza, Nanis confesó, “Es parte de mi vida privada y la quiero mantener así”.

La interacción no terminó ahí y Nanis recibió críticas por “no querer contar” la verdadera situación de su relación sentimental. “Por el hecho que publique de mi vida, no significa que no me pertenece, muestro lo que quiera mostrar y lo que también es mi derecho”, escribió en sus historias de Instagram. Hace unos minutos la pareja se volvió a mostrar unida para acompañar a su hija en su primer día de jardín, en sus videos publicados no dudaron en mostrar al otro y hasta posaron en una foto abrazando a su hija.