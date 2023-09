Nanis Ochoa recibió indirecta de Violeta Bergonzi por falsa renuncia a Lo sé todo

Nanis Ochoa no para de ser tema de conversación gracias a su falsa renuncia en vivo a Lo sé todo, pues hizo parte de una campaña de expectativa para promocionar la nueva canción de Danny Marín y Luisa Fernanda W, de cuyo es video es protagonista.

Esta situación generó una ola de comentarios a favor y en contra de la presentadora antioqueña. Incluso, colegas suyos como Violeta Bergonzi, han aprovechado para referirse a la polémica.

Resulta que la conductora de Buen Día Colombia, habría aprovechado la más reciente transmisión del programa de RCN Televisión para enviar una indirecta a Nanis Ochoa, quien habló por primera vez sobre su controversia.

El equipo de '#LoSéTodo' desea aclarar lo sucedido en vivo con Nanis Ochoa. Queremos mantener a nuestra audiencia informada y garantizar la transparencia en nuestra cobertura. Gracias por su comprensión y confianza.



Consulte la nota en: https://t.co/bhM62T2hDp@LoSeTodoCol pic.twitter.com/F6N8o57ETB — Canal 1 (@Canal1Colombia) September 7, 2023

Todo se dio en uno de los juegos que se realizan en este magacín, en el que participó Bergonzi, quien recibió algunas bromas de sus compañeros. Fue entonces cuando hizo un inesperado comentario.

“¡Ay, no! Yo ya estaba pensando en renunciar en vivo”, expresó Violeta Bergonzi en plena emisión.

Los televidentes no pasaron por alto este momento y lo comentaron en redes sociales con mensajes como: "

Te puede interesar: Carlos Montaño, de Siam, confesó que le fue infiel a su esposa Carolina Núñez en el noviazgo

Violeta Bergonzi fue una de las cientos de personas que habló sobre el escándalo de Nanis Ochoa, aunque no lo hizo con nombre propio Fotografía por: Instagram Violeta Bergonzi

¿Cómo fue el montaje de la falsa renuncia de Nanis Ochoa a ‘Lo sé todo’?

La actuación ocurrió en plena emisión e inició cuando Ariel Osorio, uno de sus compañeros, afirmara que tenía en exclusiva una foto en la que ella aparece besándose con Danny Marín.

La reacción de la antioqueña ante las imágenes presentadas en vivo fue de rechazo total, pues aseguró que a ella la contrataron allí para presentar y no para ser objeto de cuestionamientos.

“Me parece injusto. Esa foto es mía, obviamente la voy a reconocer. Me siento irrespetada y expuesta. Eso puede pasar en otros medios, pero se supone que ustedes son mis compañeros. Yo viene a trabajar con ustedes y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes?”, agregó.

Por último, Ariel Osorio le explicó a Nanis Ochoa que la decisión de hacer pública la imagen fue editorial y se hizo en cumplimiento de su oficio periodístico. No obstante, ella aseguró que esto poco le importaba, se paró de la silla e indicó que así no trabajaría allí.

Puedes leer también: “Me pega duro”: Amparo Grisales, triste por renuncia en ‘Yo me llamo’ ¿Quién fue?

Horas más tarde, Canal 1 informó a través de X (anteriormente Twitter) la renuncia de su presentadora a Lo sé todo. No obstante, horas después rectificaron que todo era un montaje.

“El Canal 1 se permite informar que ha revisado el caso y considera necesario explicar, rectificar y aclarar lo sucedido a las audiencias: Nanis Ochoa no ha renunciado, y detrás de esto hay una campaña de expectativa para un nuevo lanzamiento del cantante Danny Marín. Las personas que estuvieron detrás de esta estrategia no calcularon el impacto que esta tendría, ni lo ofensivo que resultaría por las situaciones de acoso que las mujeres viven día a día en entornos laborales (...) Lamentamos profundamente lo sucedido y compartimos la indignación de todos aquellos que nos han hecho llegar sus mensajes”, expresaron en esa misma red social.