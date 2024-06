¿Nanis Ochoa insultó a Karen Sevillano? Se filtró video que desató polémica

El pasado lunes 17 de junio se llevó a cabo la final de la primera temporada de La casa de los famosos, en la que Karen Sevillano se coronó como la ganadora. Julián Trujillo obtuvo el segundo lugar, Miguel Melfi el tercero y Sebastián González el cuarto.

"La casa de los famosos" tuvo su primera versión en Colombia este año. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

El reality terminó, pero las polémicas no. La creadora de contenido sigue siendo protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación y redes sociales, pues los internautas han estado al pendiente de lo que ocurre en su vida cotidiana.

¿Qué pasó con Nanis Ochoa y Karen Sevillano?

Luego de la final, los Papillentes se reunieron y festejaron el triunfo de Karen Sevillano y el reencuentro de sus integrantes después de cuatro meses, en medio de una fiesta en Bogotá.

De la misma manera, lo hicieron los Galácticos, quienes también se reunieron para celebrar, pese a que no ganaron. Los festejos fueron registrados a través de las redes sociales de los exparticipantes.

Un video que se filtró, que corresponde a un “en vivo” que hizo Mafe Walker, exintegrante del equipo Galáctico, se volvió tendencia. Allí se observa a Nanis Ochoa, Martha Isabel Bolaños y Sebastián González compartiendo, mientras la expulsada del reality de RCN expone un escenario hipotético en el que alguien ataca a la actriz de Betty, la fea. Al final, se le escucha un aparente insulto hacia una mujer, a quien muchos relacionaron con Karen Sevillano, quien siempre tuvo una mala relación con los Galácticos, especialmente con Martha.

“Ay no es que ya me la imagino, que fuera a atacarla y yo me voy: Qué hubo pues, negra hijue…”, dijo.

Novio de Karen Sevillano arremetió contra Nanis Ochoa

El video se hizo viral en las diferentes redes sociales, causando indignación en los fanáticos de los Papillentes. Aunque la expresentadora de Lo sé todo no mencionó ningún nombre, muchos insisten en que se refería a la ganadora.

Néider García, novio de Karen Sevillano no dudó en reaccionar, diciendo fuertes comentarios hacia la también actriz. “Gente de bien, los buenos son más...Nanis Ochoa, un ser de luz con todas las letras”, dijo el también creador de contenido.

Diana Ángel, quien también hizo parte de los Papillentes, también arremetió contra Nanis por medio de un comentario en redes. “Esta es la decencia, la caballerosidad, la educación, la gente de bien, los empáticos, los buenos, la gente que se supone deben seguir y hacer su ejemplo… esos son. Esos mismos son. Por esto y por mucho más de lo que no vieron en el 24/7 es que me alegra y me honra mucho ser del equipo que elegí y el que me eligió. @karensevillano Te amo Negra divina de mi alma”.