Nanis Ochoa habló de la muerte de su papá por cáncer: “No me pude despedir”

Nanis Ochoa, presentadora recién llegada al programa de entretenimiento de Lo sé todo, rompió en llanto luego de ver un video que le recordó una experiencia personal: la muerte de su padre como consecuencia del cáncer.

Y es que en redes sociales circuló un emotivo video en el que se apreciaba a una mujer, hospitalizada, despidiéndose de su novio, asumiendo que esa era la última vez que se verían en la vida. El clip no solo conmovió a miles de personas que lo vieron en TikTok, sino también a la también modelo, quien no aguantó las ganas de llorar en plena emisión en vivo del programa de entretenimiento del Canal Uno.

Mientras Ariel Osorio, presentador del programa hablaba sobre el video, Nanis comenzó a llorar. “A veces la vida nos obliga a despedirnos de las personas que amamos (...) Estamos que chillamos, es una situación difícil. Algún día se van a encontrar en diferentes circunstancias”, destacó, mientras su compañera trataba de secar sus lágrimas.

“A mi papá le dio cáncer y me llamó que si iba a visitarlo (...) Yo estaba en Costa Rica, estaba empacando maletas cuando me dicen que mi papá se murió (...) Entonces, como que las personas siempre tienen esa esperanza de que no se van a morir”, recordó Nanis.

El presentador abrazó a su compañera de set para reconfortarla y le recordó que cuando las personas fallecen “no parten hacia el siguiente plano sin acercarse”.

En ese momento, Ochoa contó que antes de enterarse de que su progenitor había fallecido, tuvo un sueño. “Soñé con él. Eso fue el día de la madre. Me desperté y el hermano de él me dijo: ‘Su papá se murió’. Y yo, ¿cómo así? Ya estaba con maletas listas y todo para ir a verlo (...) Sentí que no me pude despedir”, recordó.

Nanis Ochoa y su padecimiento de depresión

Nanis, madre de Antonia y Francesca, llegó el 28 de agosto a acompañar al elenco de Lo sé todo. Recientemente, la presentadora aseguró que la llegada a su vida de este rol la llenó de esperanza, pues no estaba pasando por un estado mental muy positivo. La antioqueña aseguró que llegó a sufrir de depresión y que empezó a sentirse como si estuviera desubicada.

“En ese momento llegó Lo Sé Todo en un momento que yo lo necesitaba, así que gracias, me dio esperanza otra vez, me dio ilusión de vivir, como que uno encuentra mucho propósito cuando uno tiene un trabajo así de lindo y unos compañeros como ustedes”, detalló en aquel programa de televisión.