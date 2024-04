Nanis Ochoa atacó de nuevo a ‘La casa de los famosos’: anda molesta por esta razón

La expulsión de Nanis Ochoa en La casa de los famosos Colombia es un tema que continúa generando conversación y especulación entre los seguidores del reality show, entre otras razones, porque fue eliminada de la competencia apenas 24 horas después de su ingreso.

Según la producción, la razón detrás de esta decisión fue su incumplimiento de una de las reglas fundamentales del programa. Y es que, según ‘El Jefe’, la presentadora compartió detalles sobre la percepción pública de las relaciones entre los concursantes y otros temas sensibles, lo que va en contra de las políticas que buscan mantener a los participantes aislados de influencias externas para garantizar la autenticidad de sus interacciones y experiencias dentro de la casa.

Esta fue la cara que le quedó a Nanis Ochoa tras enterarse de su temprana salida de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Nanis Ochoa sigue indignada por la expulsión de ‘La casa de los famosos’

Aunque ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre su salida, la antigua presentadora de Lo sé todo habló de nuevo y, en esta ocasión, lo hizo en contra de la sanción que recibió hace poco uno de sus excompañeros.

Se trata de Camilo Pulgarín, quien también atentó contra las normas del concurso, pero tan solo le llamaron la atención y le hicieron una pequeña advertencia. Esto, según Nanis Ochoa, demuestra la inequidad que existe a la hora de juzgar a los integrantes de La casa de los famosos.

“¿Ustedes vieron que me llamaron varias veces la atención? De verdad que quiero pasar la página, pero cada vez que pasan estas cosas como hoy con Camilo y les dan sanciones y no los expulsan, revivo todo y me siento muy mal, muy injusto”, aseveró la también actriz por medio de una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

Reacciones al enojo de Nanis Ochoa con ‘La casa de los famosos’

Teniendo en cuenta que la publicación de Ochoa fue replicada por varias páginas de entretenimiento, esto permitió conocer la postura de sus seguidores, y también de sus detractores, frente al disgusto manifestado. Como era de esperarse las opiniones estuvieron divididas.

”Yo creo que ya va siendo hora de superar el tema, de verdad”, “si espera que la vuelvan a llamar, con tanta criticadera no creo que la vuelvan a tener en cuenta”, “yo pienso que, a última hora, se arrepintieron de haberla metido al programa” y “algo raro hubo y eso es claro para todos, pero ya de nada sirve patalear“, fueron algunos de los comentarios que recibió Nanis Ochoa en redes sociales.