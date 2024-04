Nanis Ochoa arremetió contra ‘La casa de los famosos’ por su eliminación

Nanis Ochoa se convirtió en una de las mayores sorpresas de la primera temporada de La casa de los famosos, y es que su participación duró menos de 24 horas debido a la expulsión a la que fue sometida.

La razón de la salida, según argumentó ‘El Jefe’, es que la concursante violó las normas al exponer ante sus compañeros información del exterior. Sin embargo, para Ochoa esta no fue razón suficiente.

Nanis Ochoa reiteró su inconformidad con ‘La casa de los famosos’

Tras salir del programa, la antioqueña fue invitada a Buen Día Colombia, programa en el que mostró su incomodidad ante lo sucedido, ya que, según ella, no considera que las pruebas en su contra sean claras para eliminarla.

“La sanción es una cosa y la expulsión es otra cosa. Yo cometí un error y dije cosas, así no hubieran sido trascendentales, pero cometí un error y tenía que pagarlo. Sin embargo, no entiendo por qué la expulsión”, aseguró en aquella ocasión.

Días después de aquella entrevista, Nanis Ochoa volvió a hablar del tema, pero en esta ocasión fue un poco más controversial con sus comentarios. Además, advirtió que la “echaron como un perro”.

“Yo dije que empecé a ver el programa después de Nataly y Melfi, pero eso no es un hit; y la segunda es que todos atacaban a ‘Bola 8′ y lo defendí diciendo que porqué todo siempre terminaba aquí”, agregó en charla con la emisora Tropicana.

La última pareja de Nanis Ochoa

Hace varios meses, en una entrevista con Pulzo, Ochoa habló de las verdaderas razones del fin de la que, hasta ahora, es su última relación.

“Me separé de Juan Pablo Navarrete porque no nos entendíamos, chocábamos mucho y la verdad, no éramos compatibles (...) Es un buen papá y un excelente ser humano, es lo que debo decir de este hombre”, señaló en su momento.

Días más tarde, en conversación con Tropicana, Nanis Ochoa se refirió a la polémica suscitada en septiembre del 2023, cuando salió a la luz un video en el que parecía tener una fuerte discusión junto al cantante, con quien tuvo una relación durante 6 años y una hija.

“Yo no voy a ahondar mucho en el tema por amor y respeto a mis hijas, primero está Francesca. Solo les quiero decir que sí hubo una discusión, sí fue real (...) Fue un en vivo (en redes sociales) que se me fue y lastimosamente estábamos discutiendo como cualquier pareja discute (...) No hubo maltrato físico. Estuvimos hablando duro y la niña se angustió, yo la tenía cargada, por eso ella grita, pero no hubo ningún maltrato físico. No hubo maltrato, porque ahí si hubiera sido peor y hasta yo estaría acá denunciando la situación”, concluyó”, señaló.

En el mismo diálogo, la actriz y presentadora destacó que estuvo 6 años con un “gran hombre”, pero que llegaron a un punto en que iban “por caminos distintos” en sus vidas.