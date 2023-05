Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, muestra su enorme barriga: “qué lindo”

Uno de los embarazos más comentados del mundo del espectáculo ha sido el de Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony. La pareja se casó el 28 de enero de este año y a los pocos días anunciaron que estaban esperando su primer hijo. La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes aseguraron que, supuestamente, esa boda se hizo por conveniencia, por el embarazo de la modelo paraguaya.

Te puede interesar: Carmen Villalobos respondió a quienes critican su noviazgo con Frederik Oldenburg

Al parecer, Marc Anthony no ha sido el único hombre mayor con el que Nadia Ferreira ha tenido un romance. Él es el reconocido empresario que habría sido pareja de la exreina. Fotografía por: Instagram

¿Marc Anthony y Nadia Ferreira se divorciaron?

Hace unas semanas, uno de los rumores que más fuerza tomó en las redes sociales fue el de una supuesta crisis que estaba atravesando la pareja. De acuerdo con lo que mencionó el periodista Javier Ceriani, de Chisme no like, “ella está en Miami, él está en otro lado. Él se la quiere sacar del lado evidentemente se casaron porque ella está embarazada y él no tiene problema de pagar tanto dinero hasta que ella se consiga otro hombre”.

Más noticias de Marc Anthony Fotos: ella es Ludy Ferreira, la bella suegra de Marc Anthony La mamá de Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, se ha robado las miradas de los cibernautas por su belleza. Conócela aquí. Leer aquí: Fotos: ella es Ludy Ferreira, la bella suegra de Marc Anthony Marc Anthony y Nadia Ferreira: filtraron el género de su bebé, ¿niño o niña? Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira anunciaron el Día de San Valentín, que están esperando su primer hijo, el séptimo del cantante. Leer aquí: Marc Anthony y Nadia Ferreira: filtraron el género de su bebé, ¿niño o niña?

No obstante, días después, el intérprete de Flor pálida desmintió esa información publicando una foto de los dos donde lucían muy enamorados. El post estuvo acompañado de unas risas.

Así va el embarazo de Nadia Ferreira

Tras aclarar que siguen juntos y que están muy enamorados, la modelo de 23 años ha posteado varias imágenes en su cuenta de Instagram donde tiene 2,8 millones de seguidores, relacionadas con su embarazo.

Recientemente, la joven cautivó a sus fans con una foto mostrando su avanzado embarazo. En la imagen se observa a bordo de un yate, con la ciudad de Miami de fondo. “Qué lindo se siente tenerte dentro de mí”, escribió. La modelo luce un bikini blanco con una salida de baño azul, tejida, que deja en evidencia su gran barriguita.

Los usuarios elogiaron su belleza: “hermosa”, “te ves divina con esa barriguita”, “te luce mucho el embarazo”, “ya pronto tendrás tu bebé en brazos”, “preciosa”; pero también hubo otros que la siguen criticando por su relación con Marc Anthony. “Qué lindo se siente tener asegurado el futuro que es distinto”, “pura apariencia”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo es Marc Anthony con Nadia Ferreira?

En una entrevista exclusiva para People en Español, la modelo habló sobre su embarazo y reveló algunos detalles de su relación con el salsero. “Está conmigo, me consiente muchísimo. Estamos juntos prácticamente todo el día, nos llevamos súper bien. El apoyo y el cariño de él es fundamental para que esto esté siendo maravilloso”, dijo.