Nació la quinta hija de Radamel Falcao y Lorelei Tarón: Ya mostraron su cara

Tras varios meses de haber anunciado su embarazo, Radamel Falcao y Lorelei Tarón sorprendieron en la tarde del 24 de julio con la noticia de que su bebé ya nació.

Así lo confirmó el futbolista del Rayo Vallecano a través de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, en la cual agregó varias fotos que dejan al descubierto los detalles del parto y el rostro de la niña.

Además, Falcao García compartió un mensaje que dejó en evidencia la felicidad que lo embarga a él y al resto de su familia por la llegada de Heaven, su hija, quien llegó a completar la familia que ahora es de siete integrantes.

“Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias, Dios, porque no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud hacia ti”, escribió.

Como era de esperarse, seguidores de Falcao y Lorelei Tarón reaccionaron alegres a la noticia y le dejaron una gran cantidad de mensajes, entre los cuales destacaron los de personajes como Daniel Habif, Daniela Ospina, Andreina Fiallo, Lorena Meritano y otros.

Cabe mencionar que, antes de Heaven, la pareja cuatro hijos: su primogénita Dominique llegó al mundo en agosto del 2013, Desirée en febrero del 2015, Annette en agosto de 2017 y Jedediah, el único varón, nació en septiembre de 2020.

Las crisis matrimoniales entre Falcao y su esposa

El deportista y la cantante se conocieron en una iglesia cristiana de Buenos Aires, Argentina. Años más tarde se casaron y han vivido un cuento de hadas. Sin embargo, también han tenido problemas y momentos en los que se preguntan si estar juntos fue la mejor decisión.

“Todas las parejas pasan crisis. El matrimonio no siempre es fácil, pero creo que cuando uno tiene a Dios todo es diferente. El amor y perdón siempre tienen que ir de la mano. La familia es el mejor diseño de Dios para mostrar su gloria”, comentó Lorelei Tarón, como respuesta a una pregunta que le hizo uno de sus seguidores en Instagram, quien quiso saber si Falcao y su esposa han pensado en el divorcio.

De igual manera, la argentina mencionó que con la ayuda de Dios, así como con el compromiso de ambos, lograron encontrar solución a sus problemas y ahora viven una etapa dorada en su relación.