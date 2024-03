Nació hija de reconocido humorista: ya publicó las primeras fotos

Una emotiva noticia inundó de felicidad al programa matutino del canal Caracol Día a Día. Uno de sus presentadores más queridos se convirtió en el padre de una pequeña niña llamada Guadalupe. Se trata de Boyacomán, comediante que acompaña en el set de grabación a Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz.

Puedes leer también: Las enigmáticas fotografías de Sofía Vergara que causan temor en redes: “aterrador”

El humorista, recordado por su participación en el programa Sábados Felices, expuso en sus redes sociales, a través de unas fotografías, que la bebé ya había llegado a alegrar su vida y la de Marcela Marenco, la modelo con quien en la actualidad sostiene una estable relación. “Dios, dame millones de latidos más para estar a su lado. Tu mamita y hermanitos estamos felices por tu llegada eres mi arco iris Guadalupe. Marcela, gracias por hacer este milagro posible, te amo”, redactó.

¿Quién es la esposa de ‘Boyacomán’?

En las fotografías, editadas a blanco y negro, aparece la pareja de esposos sosteniendo una de las manos de la pequeña. “Gracias, Dios. Gracias, vida. Gracias, esposo por esta bendición tan grande de poder tener este angelito tan hermoso en mis brazos, por un embarazo tan tranquilo, lleno de amor, paz y tranquilidad. Por un parto tan bonito acompañada por mi esposo que todo el tiempo me animó, me consintió y me hacía reír. Gracias, Dios, soy la mamita más feliz del mundo”, expresó la modelo.

En una entrevista con Bravíssimo, la pareja le contó a Marcelo Cezán y a Mónica Molano que el nombre de la niña resultó de la devoción que siente el comediante hacia la virgen de Guadalupe. Aseguró que dejaron en manos de esa figura sagrada el bienestar de la pequeña.

Nació la hija de ‘Boyacomán’

Es de recordar que Frey Eduardo Quintero, nombre de pila del comediante, ya tenía dos hijos antes del nacimiento se ‘Lupe’. María José y Tomás nacieron del amor que sostuvo con su expareja, Eliana Alzate.

Te puede interesar: Cristina Hurtado habría contestado a las supuestas indirectas de sus compañeros

En noviembre del 2023, ‘Boyaco’ y Marcela anunciaron que se habían casado. “Unimos nuestros caminos, nuestras vidas y nuestra felicidad, gracias Dios por nuestro hogar, gracias por los que se alegran, gracias por ser parte de este sueño que apenas comienza. Haz de nuestro hogar un sitio de felicidad, que lo bueno llegue, que lo malo se aleje. Nuestro matrimonio feliz. Fuimos muy felices, gracias por todo”, reveló la estrella de Sábados Felices, programa de cuenta chistes del canal Caracol.