Murió Alexio ‘La bruja’, famoso reguetonero que colaboró con Daddy Yankee

Con apenas 35 años de edad, Víctor Rivera Rosado, mejor conocido en el mundo de la música como Alexio ‘La bruja’, falleció tras una larga lucha contra un agresivo cáncer. Desde el 2017, de acuerdo con lo que se ha sabido de la vida del cantante puertorriqueño, batallaba para eliminar los cuerpos malignos en su tejido mamario.

El músico, nacido en Carolina, Puerto Rico, en 1988, había estado en estado crítico de salud, de hecho, colegas y amigos pidieron ayuda a través de sus redes sociales, pues el músico necesitaba con urgencia una transfusión de sangre.

Colegas pidieron ayuda para Alexio, ‘La bruja’

“Mi hermano de otra madre se encuentra luchando como todo un guerrero por su vida. ¡Necesitamos donantes urgentemente plaquetas! Si no tienes nada que hacer y deseas salvarle la vida a un excelente ser humano y quien te ha dado momentos de vacilón y alegría como artista, entonces, ¡Te necesitamos más que nunca!”, comentó Arcángel al compartir el pedido para su colega. La solicitud, sin embargo, fue en vano, pues Rivera Rosado no resistió.

En el 2015, el intérprete alcanzó reconocimiento con su tema Tumba la casa, además, colaboró con relevantes figuras del reguetón como Daddy Yankee, Nicky Jam, Arcángel, Ñengo Flow, Zion, Farruko y De la Ghetto.

El primer álbum de Alexio ‘La Bruja’

Luego de producir a grandes de músicos de talla internacional, Alexio lanzó su primer álbum llamado El Origen, un compilado de 18 canciones.

Recientemente, en una entrevista con el medio puertorriqueño Primera Hora, el músico habló de la muerte y de la forma en la que el tema lo asustaba. “La muerte es algo que desde que naces, tú firmaste un contrato de que te vas a morir algún día, lo único es que no sabes cómo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Mi mayor miedo es irme del mundo sin terminar todas las metas que yo tengo, dejar a mi familia sin mi presencia, sin mi protección, sin mi ayuda en cuestión de cualquier problema que tengan, pero miedo a la muerte no, porque nos vamos a morir todos en un momento dado”, comentó.