Yeferson Cossio estrenó canción y la dedicó a su novia Carolina Gómez ¿Qué dice?

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más reconocidos de Colombia y esto se ve reflejado en las más de 50 millones de personas que lo siguen en redes sociales, a quienes sorprendió al publicar su nueva canción.

Cabe recordar que el antioqueño, además de crear contenido para las plataformas digitales, también se dedica a la música y desde hace años comparte sus canciones en YouTube.

El más reciente estreno musical de Yeferson Cossio se titula Muñequita y lo dedicó a Carolina Gómez, su novia, quien actuó como modelo del videoclip.

A pesar de que llevan pocos meses juntos, Cossio ya se animó a componerle una canción Fotografía por: Instagram Yeferson Cossio

“Se acaba de estrenar el video de Muñequita. Ojalá les guste mucho porque tengo a la modelo más hermosa. Muñeca mía, preciosa”, escribió el paisa como descripción a la publicación de Instagram con la cual promocionó este sencillo.

El video de Muñequita muestra a Carolina Gómez entre una caja, como si se tratara de una muñeca Barbie, mientras Yeferson Cossio le canta enamorado. Además, allí el joven de 29 años presumió varios de sus lujosos carros deportivos.

“¡Qué cuerpazo, no tiene reemplazo! Cuando yo la abrazo no pone retraso. Es mi muñequita por su cinturita, cabello lacio y booty de durazno. Es que tú eres mi tipo, no hay más prototipos. Se pone malvada cuando yo la desvisto”, dice parte de la letra de la canción, cuyo género es urbano.

A pesar de que el intérprete ha recibido una gran cantidad de críticas por parte de sus detractores, Muñequita acumuló más de 113.000 reproducciones en YouTube a tan solo 15 horas de su estreno.

Además, en esta misma plataforma la canción de Yeferson Cossio se ubicó entre las 10 tendencias musicales del día en Colombia.

Yeferson Cossio defiende a su novia de las críticas

Desde que se anunció públicamente su noviazgo, en marzo de 2023, Carolina Gómez ha sido blanco de críticas y burlas por parte de quienes siguen a su pareja, los cuales suelen referirse a ella bajo fuertes calificativos.

Tanta ha sido la incomodidad que estos detractores han generado en la joven de 19 años, que el propio Yeferson Cossio la defendió hace pocos días en redes sociales. De igual manera, aprovechó para aclararle a su círculo de amigos que él se alejará de ellos si es que su novia no les agrada.

“Sea quien sea mi novia, si ella no es bienvenida yo tampoco; si hablan mal de mi novia me faltan el respeto a mí también y si a alguien me invita a un plan, pero le incomoda a mi novia... pues yo no voy. Es fácil y así deberíamos ser todos”, concluyó en aquella ocasión.