Mujer relacionada con Westcol le respondió a Aida Victoria: “él y yo nos besamos”

La relación de Aida Victoria Merlano y Westcol terminó en una fuerte polémica luego de una supuesta infidelidad del streamer. Los creadores de contenido tuvieron una acalorada discusión en una transmisión en vivo, donde Merlano le reclamó directamente por unos comprometedores mensajes que le encontró en su celular.

¿Qué pasó con Aida Victoria y Westcol?

En medio del escándalo, la influenciadora confirmó hace unas horas que su relación con Westcol llegó a su fin. En el video que publicó en sus redes sociales, se refirió a la mujer con quien su novio le habría sido infiel, con fuertes palabras.

Al poco tiempo, el streamer se pronunció. “realmente es con la única persona con la que le tengo que pedir perdón y con la única persona que la cagu* … A nadie más que a ella, tomó una decisión y es algo que tengo que respetar, es una mujer que amo con toda mi vida. Todo es una mentira socio, yo sé que yo la cagu*, pero todo es una mentira”.

Westcol y Aida Victoria Merlano.

Luego, dijo: “Todo esto pasó hace un mes, cuando una vieja que ahora se quiere lavar las manos, que ya me pidió perdón … Dijo que se había besado conmigo, la infidelidad es esa, que una persona dijo que se había besado conmigo... Mostró chats y obviamente eliminó varios mensajes, que yo ya he mostrado la conversación real, sin editar ni nada … Dijo que yo había sido infiel con ella, la gente sabe que una persona que dice eso públicamente, lo que busca es atención, lo único que quiere es hacer daño”, afirmó el ahora exnovio de Aida Victoria Merlano.

Nataly Morales le respondió a Westcol y a Aida Victoria Merlano

Después de ver y escuchar a la expareja, Nataly Morales, la mujer con quien el influenciador le habría sido infiel a Aida, se pronunció a través de un video, afirmando que lo que ella dice es verídico y que, en efecto, sí se besó con él.

“Les quiero aclarar que esto pasó hace un mes. Yo le mandé un mensaje a Westcol, jamás lo hice con ninguna intención, en ese momento mi amiga va al VIP de él, pasa lo que tiene que pasar, él me hace ir al VIP, yo llegué, como dos personas que se empiezan conocer.

Él no nos dejó sacar el celular porque dijo que estaba prohibido, él fue muy caballeroso, como lo he dicho en todos los audios. No quiero que piensen que estoy haciendo esto por fama, porque eso no es así. Él y yo nos besamos, si yo hubiera querido fama hace un mes lo hubiera hecho, la persona que intencionó esto sabía por qué lo hacía”, dijo la mujer que ha sido catalogada como la “amante” de Westcol.

Asimismo, aclaró que su intención no ha sido dañar la imagen de nadie: “No me importa dañar la imagen de nadie, hablo por mí, por mi nombre, porque la que está quedando mal soy yo... Él me acompañó al baño, volvimos, no recuerdo cuánto tiempo nos quedamos más en la discoteca, él salió primero, él se montó en un carro y yo me monté en un taxi, yo estoy soltera, no tengo pareja, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Creo que la persona que debía respetar a su novia era él. Si él ve mi mensaje, por qué me hace pasar al palco, por qué al otro día me habla, me parece muy mal hecho que estén dañando mi nombre, yo no soy la víctima, pero en este caso él se quiere lavar las manos, él sabe cómo pasaron las cosas”, afirmó.

Finalmente, dio a conocer que, debido a esa polémica, ha recibido fuertes amenazas en redes sociales. “Me están amenazando de muerte, es demasiado duro ver todo esto. Me están denigrando como prepago, pu**, daña hogares, yo no dañé ningún hogar”.