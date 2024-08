Mujer dice estar embarazada de la estatua de Diomedes Díaz: “Me toman por loca”

Conmocionados están los seguidores de Diomedes Díaz por cuenta de Cindy, una mujer oriunda de Valledupar, quien desde hace días asegura estar embarazada de la estatua del ‘Cacique de la Junta’, la cual está ubicada en el Parque de la Provincia.

Esta no es la primera vez que se desata una controversia alrededor de la figura de Diomedes Díaz en Valledupar. Fotografía por: Instagram

Así es cómo Cindy aseguró haber quedado embarazada de la estatua de Diomedes Díaz

Según la joven de 22 años, desde hace varios meses mantiene una estrecha relación con la escultura, visitándola a diario y compartiendo momentos íntimos.

“Es verdad, yo venía todos los días a acá; vea, se lo juro por Dios que está ahí, por esa luz que aguarda todos los días. Yo venía bien temprano, a las 6, a las 7 y me sentaba con él a decirle cositas bonitas en el oído, y yo quedé embarazada, se los juro por Dios”, afirmó Cindy en una entrevista que concedió.

La valduparense también comentó que nadie se cree su versión, ni siquiera su pareja, un soldado del Ejército, quien está seguro de que la mujer le fue infiel durante los meses que lleva fuera del hogar.

“La gente piensa que yo le metí la tremenda cachera del siglo, pero no es cierto. Me tiré a todo el mundo de enemigo, a la familia de él y a la mía, pero es la verdad. Diomedes Díaz es el papá de mi hijo (...) Mi esposo se fue hace un año y cuatro meses, pero yo les juro que no he estado con ningún hombre. Mi cuerpo solamente me lo ha visto mi esposo, ninguno más, pero la gente no se quiere meter eso en la cabeza, piensa que es mentira”, agregó la joven.

Una posible explicación a las declaraciones de Cindy

Expertos en ginecología y psicología descartan la posibilidad de un embarazo de esta naturaleza, por lo cual sugieren explicaciones alternativas. En una entrevista con RCN Radio, sociólogo Luis Rodríguez ofreció una interpretación sociocultural sobre las declaraciones entregadas por esta mujer.

“La figura de Diomedes Díaz toca fibras muy profundas entre sus seguidores, especialmente en un contexto donde la música vallenata y las creencias populares se mezclan para dar sentido a las expectativas de la gente. La estatua se ha convertido en una especie de altar donde las personas depositan más que rezos, depositan sus sueños y anhelos”, explicó Rodríguez.